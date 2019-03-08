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    Раньери приехал на базу «Ромы»

    Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прибыл в пятницу на базу римлян для переговоров.

    Ранее сообщалось, что 67-летний специалист может возглавить команду после увольнения Эусебио Ди Франческо.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2019 16:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 марта 2019, 17:31

      Ну не для больших побед этот тренер... С Лестером счастливая случайность..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > mihail200606 8 марта 2019, 18:11

      Роме до больших побед далековато. Нужно просто стабильность обрести, а то даже из зоны ЛЕ можно выпасть. Лацио яркий пример того, как это бывает.

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