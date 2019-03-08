Раньери приехал на базу «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прибыл в пятницу на базу римлян для переговоров.

Ранее сообщалось, что 67-летний специалист может возглавить команду после увольнения Эусебио Ди Франческо.

Итальянец тренировал «Рому» с сентября 2009-го по февраль 2011 года.

Последним местом работы Раньери был «Фулхэм», из которого его уволили 28 февраля.

Кроме римского и лондонского клубов, специалист ранее возглавлял «Наполи», «Фиорентину», «Валенсию», «Атлетико», «Челси», «Парму», «Ювентус», «Интер», «Монако», сборную Греции, «Лестер» и «Нант».