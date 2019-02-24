Гвардиола: «Я не буду сравнивать «Сити» и «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Челси» (0:0, 4:3 по пенальти).

О победе

Конечно я счастлив. «Челси» показал невероятную игру. Я рад выиграть дважды подряд этот турнир впервые в истории клуба.

Когда дело доходит до пенальти, то важную роль играют личные качества. Нам удалось [победить].

О последней игре с «Челси» с АПЛ

Мы играли против великолепных игроков, у «Челси» невероятное качество игры. Мы знали, что после матча, который был две недели назад [6:0 в пользу «Сити»], что игра будет другой. Это был финал.

О сравнении «Сити» с «Барселоной»

Я не буду сравнивать. То, что мы сделали в «Барселоне», уникально. Здесь новые игроки, новый клуб. Посмотрим, как далеко мы зайдем.

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги