Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Я не буду сравнивать «Сити» и «Барселону»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат финального матча Кубка лиги против «Челси» (0:0, 4:3 по пенальти).

    О победе

    Конечно я счастлив. «Челси» показал невероятную игру. Я рад выиграть дважды подряд этот турнир впервые в истории клуба.

    Когда дело доходит до пенальти, то важную роль играют личные качества. Нам удалось [победить].

    О последней игре с «Челси» с АПЛ

    Мы играли против великолепных игроков, у «Челси» невероятное качество игры. Мы знали, что после матча, который был две недели назад [6:0 в пользу «Сити»], что игра будет другой. Это был финал.

    О сравнении «Сити» с «Барселоной»

    Я не буду сравнивать. То, что мы сделали в «Барселоне», уникально. Здесь новые игроки, новый клуб. Посмотрим, как далеко мы зайдем.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2019 23:01
    Рекомендуем
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 21:14

      Надо и мне заканчивать. Всего доброго! До завтра!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 21:17

      Пока, Саша, до завтра .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 марта 2019, 21:02

      Ладно мужики до завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 марта 2019, 21:06

      Пока, Серёга. спокойной ночи. По московскому в 11:30 завтра будем Зенит смотреть.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 1 марта 2019, 21:07

      Сереж ,до завтра. Удачи!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 1 марта 2019, 21:20

      Завтра много спорта: наш футбол, Реал-Барса, Лацио-Рома показывают, Лыжи ЧМ, коньки ЧМ по многоборью, лёгкая атлетика ЧЕ в закрытых помещениях.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:17

      Мы сегодня не весну, а зиму встретили. Как будто на дворе не 1 марта , а 1 января. Погода -7, ночью -9, снег днём хороший шёл. Теперь можно и футбольный сезон открывать...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:22

      Для нас это самая весенняя температура..хотя сейчас теплее -3 -4.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:23

      У нас отличная погода ,где то около нуля ,ветра нет и даже солнышко выглядывало.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 марта 2019, 20:24

      У нас была плюсовая несколько дней температура, хорошо снег растаял, а сегодня гололёд и много ДТП.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 20:25

      У нас пока обещанного шквалистого ветра нет. Или прошёл стороной, или завтра будет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 1 марта 2019, 20:29

      Сереж привет! Скоро начнем готовить огородный инвентарь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 1 марта 2019, 20:35

      Здравствуй Саня, скоро уже досвидания скажу.
      А на счет инвентаря, так и готовить не надо как был на даче так и остался..А вот Семена уже посеяны и взращены на подоконниках..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 марта 2019, 20:45

      Дачники и огородники готовятся к сезону ? Начинайте уже тренироваться.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 1 марта 2019, 20:49

      Жена посеяла перцы. Вот теперь помидоры раздумывает сажать. Я говорю:"Пора".

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 1 марта 2019, 20:54

      Уже все взошло и на подоконнике!! (и перцы и баклажаны и помидоры и петунья)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 1 марта 2019, 21:00

      Ну баклажаны еще наверное рано сажать? Мы больше упор делаем на кабачки. А баклажаны не сажаем. Впрочем это почти одно и то же.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 1 марта 2019, 21:02

      Кабачки сажаются сразу в грунт семенами, а баклажаны, как и перцы и помидоры в теплицу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 1 марта 2019, 21:12

      Ну можно будет с тобой устроить соревнование. Так сказать устроить овощной батл.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 18:49

      Добрый вечер! С началом весны всех! С Днем кошек и возобновлением чемпионата.

      Родились в этот день.
      1810г. Фридерик Шопен. польский композитор.
      1912г. Марио Джента. итальянский футболист ЧМ 1938г.
      1937г. Евгений Дога. композитор ,народный артист СССР.
      1938г. Борислав Брондуков. актер ,народный артист УССР.
      1951г. Юрий Лебедев. хоккеист ,КС и сб. СССР 4х ЧМ.
      1951г. Зденек Ригель.чешский футболист ,ОЧ 1980г.
      1963г. Томас Андерс. немецкий поп. певец Модер Токинг.
      1963г. Магнус Свенсон. шведский хоккеист ЧМ 1994г.
      1980г. Анна Семенович. певица ,фигуристка.
      1983г. Даниэль Карвалью. бразильский футболист ЦСКА обл. К УЕФА.

      1564г. Выходит первая печатная книга И.Федорова в Москве.
      1912г.В Сент Луисе Альберт Берри совершил прыжок с парашютом из летящего самолета.
      1975г. Впервые в магазинах Москвы появился торт "Птичье молоко".
      2001г. Численность населения в Индии достигла 1 млд. человек.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 1 марта 2019, 19:12

      Всем привет,Толе соболезнования..
      --
      появился торт "Птичье молоко"
      -------------анекдот с бородкой.
      Подруга-подруге..
      -Ты торт "Птичье молоко "любишь?
      -Да,а что?
      -Приезжай ко мне,у меня тут такие два орла сидят!

      --------------
      гадость какая,просто в голову приехало..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 19:13

      Добрый вечер, Саша, спасибо. Сегодня больше люди искусства родились но есть и спортсмены.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 1 марта 2019, 19:21

      Привет Леш! Как раз в тему.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 19:22

      Привет Олег! Сегодня бедный список по футбольным именам. Но может Максим что нибудь вставит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 19:23

      Каков есть , сами ведь не придумаем. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 19:29

      Сегодня подключил "Премьер" ,смотрел футбол. Никто не угадал результат. Очень неожиданный счет. В прогнозе я опирался на то что Анжи выставит молодежный состав , но там оказывается все остались.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 19:58

      Много ушло из Анжи, но ещё остались взрослые игроки. Анжи уже на мало сюрпризов преподнёс.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:08

      Если эти ребята останутся ,то с Анжи придется считаться всем командам.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 20:11

      Они при любом составе и тренере играют. Зенит так 3 года уже мельдонят. Где Зенит и где они по деньгам и составу ?...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:21

      Непонятно одно ,как игрокам без зарплаты удается сохранять выдержку и проводить свои матчи на должном уровне.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 20:22

      Ну вот яркий пример, что можно и без денег играть. Так и Томь играла долго.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:28

      Жаль Оренбург. Игра у них сегодня не получилась. Хотя моменты были. Спохватились слишком поздно ,когда пропустили мяч. Да еще это удаление.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 20:38

      Игру не смотрел и про лёгкую атлетику забыл. Но уже в 22:00 финалы посмотрю. С таким соперником у себя на поле надо брать 3 очка. Сейчас 2-3 тура будут такими, пока игра пойдёт и в игровой тонус войдут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 1 марта 2019, 20:56

      У нас сегодня электроэнергию отключали. 2 часа не знал что делать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 марта 2019, 21:02

      Я когда в отпуск на Украину приезжал там бывало по 10ч и более света не было. У родителей старый был холодильник и приходилось размораживать, сливать воду и вытирать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 марта 2019, 17:48

      Анжи 1 забили..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 марта 2019, 13:20

      Рубик... (с) - если это случится то даже не представляю какие жесты Симеоне может выдать...)))

      да он походу без всяких жестов.... расстегнёт ширинку, и вывалит всё как есть))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 1 марта 2019, 14:18

      Да, а так как там у него находится сердце, значит его хватит сердечный удар!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 1 марта 2019, 14:47

      сердцу не прикажешь)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 марта 2019, 11:36

      Всем доброго дня!
      С первым днем весны, и с началом чемпионата России!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 1 марта 2019, 13:29

      и что характерно , выборы на на украине аккурат к весеннему обострению назначены )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 марта 2019, 19:12

      31 марта выберут, а на другой день никто не поверит -- 1 апреля... )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 09:30

      Всем доброго утра и хорошего дня ! Питер не весну, а зиму встретил. ))) Погода -5-7 снежок срывается и МЧС обещало местами шквалистый ветер до 17 м/сек

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 1 марта 2019, 09:51

      Привет, Толя, ну и на том ему спасибо. Пошёл я завтракать и к внучке. Вчера под мокрым снегом гуляли, сегодня по гололёду придётся. Хоть бы этого ветра сильного пока не было бы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 1 марта 2019, 14:56

      Толик, я ван не скажу за всю Одессу.... но вся база сегодня за Оренбург!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:00

      Трудно сравнивать эти два клуба, да и нет необходимости. Мы тоже на базе этим не будем заниматься, а будем смотреть матчи с их участием.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:33

      не будем их сравнивать....просто пожелаем Атлетико выбить и тех и других из ЛЧ и пусть они дальше свои схемы на обочине плетут )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 28 февраля 2019, 23:42

      да простит меня Толик и весь католоноГвардиоловый "клан" )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 марта 2019, 08:45

      Если это случится, то даже не представляю какие жесты Симеоне может выдать... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 1 марта 2019, 08:46

      В этом розыгрыше ЛЧ заруба будет жёсткая.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11