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    Хенесс: «Вы можете потратить 500 миллионов на трансферы. Но это не имеет значения, если тренер не развивает игроков»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс отметил значительную роль тренера в современном футболе.

    «Одних денег недостаточно. Вы можете потратить 500 миллионов, но, если тренер не развивает игроков, это не имеет значения. У Моуринью тоже были деньги в «Манчестер Юнайтед», но это не сработало.

    В настоящее время трансферы более дорогие. Вот почему мы сэкономили деньги. Мы готовимся к лету», – сказал Хенесс.

    В это зимнее трансферное окно мюнхенский клуб приобрел только нападающего Альфонсо Дэвиса у «Ванкувер Уайткепс» за 10 миллионов евро.

    Источник: Твиттер-аккаунт Bayern & Germany

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    24.02.2019 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 18:50

      В Баварии дураков не держат! ++++++

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 25 февраля 2019, 22:04

      Тяжело вам будет пройти Ливер с вашей экономией, уже и в бундеслиге каждая победа с огромным скрипом выцарапывается

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 февраля 2019, 21:52

      И то по игре баварии, они прям по грани ходят

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 февраля 2019, 17:57

      Хенес прав, но кого вывел ковач?)))

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > BlackMurder 24 февраля 2019, 18:33

      Ну, только если Гнабри, хотя, делая скидку на уровень Хоффенхайма, возможно это в полной мере заслуга Нагельсмана.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Viper for CSKA 24 февраля 2019, 21:52

      Гнабри, ну хз, деваться некуда он хоть чуть забивает, в отличии от того же мертвого к моему сожалению мюллера)

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      Рейтинг: +187

      teodogat > BlackMurder 25 февраля 2019, 22:11

      Мюллер хоть и кажется мертвым сейчас, но опыт имеет колоссальный, 3 чемпионата мира, в одном из них стал чемпионом, несколько финалов ЛЧ, победитель ЛЧ, куча полуфиналов ЧМ, ЧЕ и ЛЧ, и мариновать его на лавке в ситуации когда он вынужден пропускать матчи с Ливером, не давая отдохнуть тому же Коману, ну это просто демонстрация дурных амбиций Ковача.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2019, 17:14

      Недостаточно, но с другой стороны, очень сложно при проведении политики экономии в наше время добиваться высших результатов. Бавария - эталон подбора и подготовки сильных игроков без использования огромных средств на трансферном рынке. Но на ещё одну победу в ЛЧ такой политики сейчас не хватает. Так что ждём мощных и точных трансферов, которые принесут желаемый результат в ЛЧ, летом.

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