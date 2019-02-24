Хенесс: «Вы можете потратить 500 миллионов на трансферы. Но это не имеет значения, если тренер не развивает игроков»

Президент «Баварии» Ули Хенесс отметил значительную роль тренера в современном футболе.

«Одних денег недостаточно. Вы можете потратить 500 миллионов, но, если тренер не развивает игроков, это не имеет значения. У Моуринью тоже были деньги в «Манчестер Юнайтед», но это не сработало.

В настоящее время трансферы более дорогие. Вот почему мы сэкономили деньги. Мы готовимся к лету», – сказал Хенесс.

В это зимнее трансферное окно мюнхенский клуб приобрел только нападающего Альфонсо Дэвиса у «Ванкувер Уайткепс» за 10 миллионов евро.