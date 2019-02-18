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    «Лидс» оштрафован на 200 тысяч за шпионаж

    Английская футбольная лига оштрафовала «Лидс» на 200 тысяч фунтов стерлингов за шпионаж. Кроме того, клубу сделан выговор. Об этом сообщает BBC.

    11 января сотрудник «Лидса» шпионил за тренировкой «Дерби Каунти» перед матчем 27-го тура Чемпионшипа. Его обнаружили, после чего он был задержан полицией.

    Главный тренер команды Марсело Бьелса признался, что это он отправил сотрудника наблюдать за тренировкой соперника. Работник клуба оказался 20-летним стажером, который проводил по 24 часа в городе следующего соперника «Лидса». Он анализировал местную прессу и общался с болельщиками в пабах, чтобы понять каждый аспект их отношения к клубу.

    Источник: BBC

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    18.02.2019 22:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 13:28

      Собирание сведений о команде противнике ,трудно назвать шпионажем.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 22:37

      Не слабо так пацан на шпионил для Лидса...

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