«Лидс» оштрафован на 200 тысяч за шпионаж

Английская футбольная лига оштрафовала «Лидс» на 200 тысяч фунтов стерлингов за шпионаж. Кроме того, клубу сделан выговор. Об этом сообщает BBC.

11 января сотрудник «Лидса» шпионил за тренировкой «Дерби Каунти» перед матчем 27-го тура Чемпионшипа. Его обнаружили, после чего он был задержан полицией.

Главный тренер команды Марсело Бьелса признался, что это он отправил сотрудника наблюдать за тренировкой соперника. Работник клуба оказался 20-летним стажером, который проводил по 24 часа в городе следующего соперника «Лидса». Он анализировал местную прессу и общался с болельщиками в пабах, чтобы понять каждый аспект их отношения к клубу.