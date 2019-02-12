The Times: «шпион» Бьелсы с начала сезона выпивал с болельщиками соперника

Журналист The Times Мэтт Хьюз раскрыл личность сотрудника «Лидса», которому главный тренер Марсело Бьелса, дал задание следить за тренировкой «Дерби Каунти» перед январским матчем Чемпионшипа (2:0).



По информации источника, работник клуба оказался 20-летним стажером, который проводил по 24 часа в городе следующего соперника «Юнайтед». Он анализировал местную прессу и общался с болельщиками в пабах, чтобы понять каждый аспект их отношения к клубу.



По словам главного тренера «Дерби» Фрэнка Лэмпарда, заметив «шпиона» на тренировочной базе, работники клуба вызвали полицию. По информации Хьюза, после допроса стажера полиция графства Дербишир не доказала факт незаконного проникновения.