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    The Times: «шпион» Бьелсы с начала сезона выпивал с болельщиками соперника

    Журналист The Times Мэтт Хьюз раскрыл личность сотрудника «Лидса», которому главный тренер Марсело Бьелса, дал задание следить за тренировкой «Дерби Каунти» перед январским матчем Чемпионшипа (2:0).

    По информации источника, работник клуба оказался 20-летним стажером, который проводил по 24 часа в городе следующего соперника «Юнайтед». Он анализировал местную прессу и общался с болельщиками в пабах, чтобы понять каждый аспект их отношения к клубу.

    По словам главного тренера «Дерби» Фрэнка Лэмпарда, заметив «шпиона» на тренировочной базе, работники клуба вызвали полицию. По информации Хьюза, после допроса стажера полиция графства Дербишир не доказала факт незаконного проникновения.

    Источник: The Times

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    12.02.2019 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 февраля 2019, 01:37

      Это работа мечты....

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