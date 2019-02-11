ЦСКА объявил о переходе Пухова в «Жальгирис»

Я сегодня изрядно повеселился над презентацией этого "знаменательного события",вынесенной в заголовок(на одном крупном спортивном ресурсе) :"Футболист ЦСКА переходит в один из европейских клубов" И не возразишь ведь...
Официальный сайт ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной команды Тимура Пухова в «Жальгирис».
20-летний футболист провел один матч за основу армейцев – в Кубке России-2018/19 против «Тюмени», в котором отметился голом.
- Пухов – воспитанник академии красно-синих.
- Хавбек провел за дубль ЦСКА 96 игр, записав на свой счет 31 гол.