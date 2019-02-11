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    ЦСКА объявил о переходе Пухова в «Жальгирис»

    Официальный сайт ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной команды Тимура Пухова в «Жальгирис».

    20-летний футболист провел один матч за основу армейцев – в Кубке России-2018/19 против «Тюмени», в котором отметился голом.

    • Пухов – воспитанник академии красно-синих.
    • Хавбек провел за дубль ЦСКА 96 игр, записав на свой счет 31 гол.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    11.02.2019 15:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 февраля 2019, 21:38

      Я сегодня изрядно повеселился над презентацией этого "знаменательного события",вынесенной в заголовок(на одном крупном спортивном ресурсе) :"Футболист ЦСКА переходит в один из европейских клубов" И не возразишь ведь...

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 11 февраля 2019, 17:16

      Вот это жаль... У парня классный удар, да и техника на уровне. Мог бы стать достойной заменой Дзаги

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      Рейтинг: +180

      Футурист 11 февраля 2019, 16:26

      Кто -нить знает, Ндиае когда сможет играть за ЦСКА..Не видать что-то его и на сборах в контрольных играх не играл.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Футурист 11 февраля 2019, 16:42

      Он на турнире с молодежкой своей сборной. Как закончат там - он приедет и его заявят на чемпионат

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      Рейтинг: +180

      Футурист > Майор Дзагоев 11 февраля 2019, 16:43

      спасибо)

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Футурист 11 февраля 2019, 17:16

      до 17 февраля со сборной будет

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2019, 16:12

      Может быть рано отпустили, еще бы годик-два поиграл бы, а потом
      и отпустили, если не было бы толку для команды.

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