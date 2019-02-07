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    Ковач: «Матч с «Гертой» получился тяжелым. Соперник оборонялся почти всей командой»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итог матчу с «Гертой» (3:2) в Кубке Германии.

    Мюнхенцы вышли в четвертьфинал турнира, забив решающий гол в дополнительное время.

    «Тяжелый матч. Никто не хочет играть 120 минут, но когда они заканчиваются победой, приходит радость.

    «Герта» оборонялась почти всей командой. Было непросто забить. Это важная победа. Теперь посмотрим результаты жеребьевки», – цитирует хорвата пресс-служба «Баварии».

    • Решаюший гол на 98 минуте забил Кингсли Коман.
    • Мюнхенцы занимают второе место в таблице Бундеслиги.
    • Отставание от «Боруссии» — семь очков.
    • Соперник по 1/8 Лиги чемпионов — «Ливерпуль».

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    07.02.2019 09:22
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