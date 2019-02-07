Ковач: «Матч с «Гертой» получился тяжелым. Соперник оборонялся почти всей командой»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итог матчу с «Гертой» (3:2) в Кубке Германии.

Мюнхенцы вышли в четвертьфинал турнира, забив решающий гол в дополнительное время.

«Тяжелый матч. Никто не хочет играть 120 минут, но когда они заканчиваются победой, приходит радость.

«Герта» оборонялась почти всей командой. Было непросто забить. Это важная победа. Теперь посмотрим результаты жеребьевки», – цитирует хорвата пресс-служба «Баварии».