Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 1/2 Кубка лиги против «Челси» (1:2; 2:4 по пенальти).

«Мы выиграли на «Уэмбли». Они обыграли нас здесь. Я больше предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время. Поздравляю «Челси». Мы продолжим играть в Кубке Англии с «Кристал Пэлас».

Команда играла очень хорошо. Я горжусь ей. Я рад нашей игре и тому, как мы боролись. Я хвалю своих игроков после двух игр», – сказал Покеттино.