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    Покеттино – после поражения от «Челси»: «Моя команда играла очень хорошо. Горжусь ей»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 1/2 Кубка лиги против «Челси» (1:2; 2:4 по пенальти).

    «Мы выиграли на «Уэмбли». Они обыграли нас здесь. Я больше предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время. Поздравляю «Челси». Мы продолжим играть в Кубке Англии с «Кристал Пэлас».

    Команда играла очень хорошо. Я горжусь ей. Я рад нашей игре и тому, как мы боролись. Я хвалю своих игроков после двух игр», – сказал Покеттино.

    • В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».
    • Матч пройдет 24 февраля.

    Источник: BBC

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    25.01.2019 01:35
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