Кубок лиги. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал

«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/2 финала Кубка лиги. Основное время завершилось победой хозяев со счетом 2:1, но по сумме двух матчей команды сыграли вничью – 2:2. В серии пенальти

В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», игра пройдет 24 февраля.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Челси – Тоттенхэм – 2:1 (2:0; 4:2 по пенальти)

Голы: 1:0 – Канте, 27; 2:0 – Азар, 38; 2:1 – Льоренте, 50.

Результат первого матча – 0:1.

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