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    Кубок лиги. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал

    «Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/2 финала Кубка лиги. Основное время завершилось победой хозяев со счетом 2:1, но по сумме двух матчей команды сыграли вничью – 2:2. В серии пенальти

    В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», игра пройдет 24 февраля.

    Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Челси – Тоттенхэм – 2:1 (2:0; 4:2 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Канте, 27; 2:0 – Азар, 38; 2:1 – Льоренте, 50.

    Результат первого матча – 0:1.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 00:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:22

      Трудная победа. На то она и кубковая.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 00:54

      Ну хоть бы написали кто забил и не забил пенальти.Всё приходиться искать самому,никакого уважения к людям)))

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