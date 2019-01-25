Кубок лиги. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал

Трудная победа. На то она и кубковая.
«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/2 финала Кубка лиги. Основное время завершилось победой хозяев со счетом 2:1, но по сумме двух матчей команды сыграли вничью – 2:2. В серии пенальти
В финале «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», игра пройдет 24 февраля.
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч
Челси – Тоттенхэм – 2:1 (2:0; 4:2 по пенальти)
Голы: 1:0 – Канте, 27; 2:0 – Азар, 38; 2:1 – Льоренте, 50.
Результат первого матча – 0:1.
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