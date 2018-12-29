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    Руководство «Лидса» встретится с Бьелсой, который отправил работника клуба на тренировку соперника

    Вчера, 11-го января, перед матчем 27-го тура Чемпионшипа «Лидс»«Дерби Каунти» (2:0) стало известно о проникновении сотрудника «Юнайтед» на тренировку соперника.

    Главный тренер хозяев Марсело Бьелса сказал, что решение принадлежало ему.

    «После слов, сказанных вчера Марсело Бьелсой, клуб встретится с ним, чтобы напомнить о правилах профессиональной этики – основ нашего клуба.

    Владелец клуба Андреа Радриццани встретился с владельцем «Дерби» Мэлом Моррисом и принес ему официальные заявления», – сообщила о позиции руководства «Лидса» пресс-служба.

    Ранее главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард сказал, что работники клуба вызвали полицию, но шпион убежал.

    Источник: Официальный сайт «Лидса»

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