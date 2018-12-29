Руководство «Лидса» встретится с Бьелсой, который отправил работника клуба на тренировку соперника

Вчера, 11-го января, перед матчем 27-го тура Чемпионшипа «Лидс» – «Дерби Каунти» (2:0) стало известно о проникновении сотрудника «Юнайтед» на тренировку соперника.

Главный тренер хозяев Марсело Бьелса сказал, что решение принадлежало ему.

«После слов, сказанных вчера Марсело Бьелсой, клуб встретится с ним, чтобы напомнить о правилах профессиональной этики – основ нашего клуба.

Владелец клуба Андреа Радриццани встретился с владельцем «Дерби» Мэлом Моррисом и принес ему официальные заявления», – сообщила о позиции руководства «Лидса» пресс-служба.

Ранее главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард сказал, что работники клуба вызвали полицию, но шпион убежал.