Гвардиола: «Сегодня был финал. Не помню настолько сложного чемпионата»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

«Я горд ребятами, но не только сегодня. Мы проиграли два матча за четыре дня, но не стоит забывать, что было сделано за последние 16 месяцев. Мы знали, что сегодня был финал, если бы мы проиграли, то все было бы почти точно кончено.

Во всем заслуга этих невероятных игроков. Так мы должны играть и в Лиге чемпионов.

Я не помню настолько сложного чемпионата. Так много сильных команд, которые борются за титул. Он ближе, каждая игра – это финал», – сказал Гвардиола.

Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ