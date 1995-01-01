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    Слуцкий: «У «Витесса» есть шансы стать третьим в Голландии»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о перспективах своей команды.

    «Возможно ли обогнать кого-то из трех топ-клубов Голландии – ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд»? В первом круге мы по игре уступили только один матч – «Аяксу». Остальные, в том числе с «Фейеноордом» и ПСВ, по качеству игры были как минимум равными.

    Если мы научимся побеждать в выигрышных матчах и не проигрывать равные – то есть сделаем именно то, что отличало ЦСКА, – то шансы есть. На первую двойку нет – «Аякс» и ПСВ чересчур сильны. Но шансы быть третьими есть. Может, не в этом чемпионате, а в дальнейшем.

    Как правило, «Витесс» выступает так. В межсезонье меняется очень много игроков. К сезону команда не успевает притереться и начинает его ни шатко ни валко. К концу раскочегаривается и занимает место в промежутке с пятого по восьмое. Сценарии практически всегда похожи. Сейчас мы делим четвертое-шестое. Если нам удастся сохранить костяк на будущий сезон и минимизировать потери – everything is possible», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
    • На данный момент команда занимает пятое место в чемпионате Голландии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3535

      серега кашин 37 минут назад

      нет у них шансов быть третьими там три места уже с начала сезона заняты

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