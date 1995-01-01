Слуцкий: «У «Витесса» есть шансы стать третьим в Голландии»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о перспективах своей команды.

«Возможно ли обогнать кого-то из трех топ-клубов Голландии – ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд»? В первом круге мы по игре уступили только один матч – «Аяксу». Остальные, в том числе с «Фейеноордом» и ПСВ, по качеству игры были как минимум равными.

Если мы научимся побеждать в выигрышных матчах и не проигрывать равные – то есть сделаем именно то, что отличало ЦСКА, – то шансы есть. На первую двойку нет – «Аякс» и ПСВ чересчур сильны. Но шансы быть третьими есть. Может, не в этом чемпионате, а в дальнейшем.

Как правило, «Витесс» выступает так. В межсезонье меняется очень много игроков. К сезону команда не успевает притереться и начинает его ни шатко ни валко. К концу раскочегаривается и занимает место в промежутке с пятого по восьмое. Сценарии практически всегда похожи. Сейчас мы делим четвертое-шестое. Если нам удастся сохранить костяк на будущий сезон и минимизировать потери – everything is possible», – сказал Слуцкий.