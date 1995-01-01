Руководство «Витесса» довольно работой Слуцкого

Кристиан Эмиле, официальный представитель Леонида Слуцкого, оценил работу российского специалиста в «Витессе».

«Все понимают, что Слуцкий — специалист очень высокого уровня, и успешный период в «Витессе» — еще одно тому доказательство. Команда завершила первую половину сезона на пятом месте, и, конечно, руководители клуба этому рады.

Кроме того, все отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками», – сказал агент.