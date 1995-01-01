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    Руководство «Витесса» довольно работой Слуцкого

    Кристиан Эмиле, официальный представитель Леонида Слуцкого, оценил работу российского специалиста в «Витессе».

    «Все понимают, что Слуцкий — специалист очень высокого уровня, и успешный период в «Витессе» — еще одно тому доказательство. Команда завершила первую половину сезона на пятом месте, и, конечно, руководители клуба этому рады.

    Кроме того, все отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками», – сказал агент.

    • Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
    • Команда занимает пятое место в чемпионате Голландии, имея на счету 26 очков.
    • Контракт Слуцкого с «Витессом» рассчитан до 2020 года.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5330

      FanatSerj 5 минут назад

      так у него там руководство по струнке ходит еще бы оно было не довольно, если он им может спокойно в прессе сказать в место "увольнения" - "отсосете мне".

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