Руководство «Витесса» довольно работой Слуцкого

так у него там руководство по струнке ходит еще бы оно было не довольно, если он им может спокойно в прессе сказать в место "увольнения" - "отсосете мне".
Кристиан Эмиле, официальный представитель Леонида Слуцкого, оценил работу российского специалиста в «Витессе».
«Все понимают, что Слуцкий — специалист очень высокого уровня, и успешный период в «Витессе» — еще одно тому доказательство. Команда завершила первую половину сезона на пятом месте, и, конечно, руководители клуба этому рады.
Кроме того, все отмечают то, как Слуцкий отлично работает с молодыми игроками», – сказал агент.
- Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
- Команда занимает пятое место в чемпионате Голландии, имея на счету 26 очков.
- Контракт Слуцкого с «Витессом» рассчитан до 2020 года.