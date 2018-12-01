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    • АПЛ. «Манчестер Сити» забил три гола «Борнмуту» и другие результаты

    АПЛ. «Манчестер Сити» забил три гола «Борнмуту» и другие результаты

    «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (3:1) и продолжил лидерство в турнирной таблице.

    В составе команды Хосепа Гвардиолы забили полузащитники Бернанрду Силва, Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган. За «вишен» отличился нападающий Каллум Уилсон.

    В параллельном матче «Кристал Пэлас» переиграл «Бернли», одержав первую победу в лиге с сентября. Информация об этих и других результатах первого слота игрового дня – ниже.

    Англия. Премьер-лига. 14-й тур

    Манчестер Сити – Борнмут – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Силва, 16; 1:1 – Уилсон, 44; 2:1 – Стерлинг, 57; 3:1 – Гюндоган, 79.

    Хаддерсфилд Таун – Брайтон & Хов Альбион – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Занка, 1; 1:1 – Даффи, 45+4; 1:2 – Андоне, 69.

    Удаления: Мунье, 32 – нет.

    Кристал Пэлас – Бернли – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – МакАартур, 16; 2:0 – Таунсенд, 77..

    Ньюкасл Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чичарито, 11; 0:2 – Чичарито, 64; 0:3 – Андерсон, 90+3.

    Лестер Сити – Уотфорд – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 12 (с пенальти); 2:0 – Мэддисон, 23.

    Удаления: нет – Капу, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2018 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 декабря 2018, 20:04

      Все логично

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