Агент: «Руководство «Витесса» удовлетворено работой Слуцкого»

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы российского тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, не торопится делать выводы по работе своего клиента в голландском клубе.

«Слуцкий прекрасный тренер: сначала он попробовал себя в английском Чемпионшипе – одной из сложнейших лиг мира, теперь он работает в «Витессе», где перед ним также ставятся непростые задачи. Но он осознанно идет на эти вызовы, и можно только позавидовать его смелости и порадоваться за российскую тренерскую школу. Уверен, что в Голландии Слуцкий получит очень много полезного опыта.

Насколько я знаю, руководство «Витесса» удовлетворено работой Слуцкого. Все идет в рабочем процессе, надеюсь, что и результаты скоро придут. Прошло не так много времени, чтобы делать глобальные выводы. Об этом можно будет говорить ближе к концу года», – считает Варга.

Слуцкий был назначен главным тренером «Витесса» минувшим летом.