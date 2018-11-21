Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Руководство «Витесса» удовлетворено работой Слуцкого»

    Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы российского тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, не торопится делать выводы по работе своего клиента в голландском клубе.

    «Слуцкий прекрасный тренер: сначала он попробовал себя в английском Чемпионшипе – одной из сложнейших лиг мира, теперь он работает в «Витессе», где перед ним также ставятся непростые задачи. Но он осознанно идет на эти вызовы, и можно только позавидовать его смелости и порадоваться за российскую тренерскую школу. Уверен, что в Голландии Слуцкий получит очень много полезного опыта.

    Насколько я знаю, руководство «Витесса» удовлетворено работой Слуцкого. Все идет в рабочем процессе, надеюсь, что и результаты скоро придут. Прошло не так много времени, чтобы делать глобальные выводы. Об этом можно будет говорить ближе к концу года», – считает Варга.

    Слуцкий был назначен главным тренером «Витесса» минувшим летом.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +292

      логист 21 ноября 2018, 11:38

      в англии ему просто не дали время хотели все и сразу, а сейчас зато у них Халл сити в заднице на 22ом месте )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > логист 21 ноября 2018, 11:45

      Тоже самое было с Мальоркой Карпина. Ему не дали доработать с командой. Хотя при Карпине раскрылся Асенсио и перешел впоследствии в Реал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 