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    The Times: клубы Чемпионшипа угрожают создать собственный чемпионат. Их не устраивает сумма телеконтракта

    Футбольная лига Англии ранее заключила телевизионный контракт на показ Чемпионшипа с холдингом Sky Sports. Сумма составила 595 миллионов фунтов стерлингов, длительность соглашения – пять лет.

    Однако клубы не согласны с суммой. Она оказалась меньше, чем оговаривалось предварительно. В связи с этим члены Чемпионшипа получат меньше прибыли. В скором времени они соберутся на совещании для выработки дальнейших действий.

    По информации The Times, клубы готовы выйти из юрисдикции Футбольной лиги и организовать собственный турнир, где будут распоряжаться финансами самоостоятельно.

    Источник: The Times

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    20.11.2018 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 20 ноября 2018, 23:50

      Ха! А как же выход в АПЛ? Мидлсбро и Лидс не подпишутся.

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