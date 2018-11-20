The Times: клубы Чемпионшипа угрожают создать собственный чемпионат. Их не устраивает сумма телеконтракта

Ха! А как же выход в АПЛ? Мидлсбро и Лидс не подпишутся.
Футбольная лига Англии ранее заключила телевизионный контракт на показ Чемпионшипа с холдингом Sky Sports. Сумма составила 595 миллионов фунтов стерлингов, длительность соглашения – пять лет.
Однако клубы не согласны с суммой. Она оказалась меньше, чем оговаривалось предварительно. В связи с этим члены Чемпионшипа получат меньше прибыли. В скором времени они соберутся на совещании для выработки дальнейших действий.
По информации The Times, клубы готовы выйти из юрисдикции Футбольной лиги и организовать собственный турнир, где будут распоряжаться финансами самоостоятельно.