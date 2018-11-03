«Бавария»: «Нам ничего не известно о планах создать Суперлигу»

«Бавария» выступила с официальным заявлением после публикации расследования Football Leaks. Авторы расследования утверждают, что в 2021 году топ-клубы Европы планируют создать турнир, который будет называться Суперлига. «Бавария» значится одним из клубов-основателей.

«Баварии» ничего не известно о недавних планах по созданию так называемой Суперлиги. «Бавария» не принимала участия в переговорах, которые относятся к этим планам», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в новом турнире будут принимать участие 16 команд.

Football Leaks: топ-клубы Европы планируют создать новый турнир в 2021 году. Лига чемпионов перестанет существовать