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    «Бавария»: «Нам ничего не известно о планах создать Суперлигу»

    «Бавария» выступила с официальным заявлением после публикации расследования Football Leaks. Авторы расследования утверждают, что в 2021 году топ-клубы Европы планируют создать турнир, который будет называться Суперлига. «Бавария» значится одним из клубов-основателей.

    «Баварии» ничего не известно о недавних планах по созданию так называемой Суперлиги. «Бавария» не принимала участия в переговорах, которые относятся к этим планам», – говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что в новом турнире будут принимать участие 16 команд.

    Football Leaks: топ-клубы Европы планируют создать новый турнир в 2021 году. Лига чемпионов перестанет существовать

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    03.11.2018 01:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 ноября 2018, 06:36

      С начала этого века идут разговоры о создании супер..... . Слишком много "неутыков". Но попытки есть. Короче, в тихом омуте черти водятся.

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 4 ноября 2018, 03:00

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 ноября 2018, 19:38

      С такой игрой вам и про бундеслигу можно забыть

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 ноября 2018, 08:29

      А, если бы было известно, признались бы? ЛОЛ

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 ноября 2018, 07:18

      Скорей всего это только слухи

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 ноября 2018, 01:42

      А чем их не устраивает Лига Чемпионов? Или она недостаточно супер? Или очередная "проверенная информация"?

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 3 ноября 2018, 01:42

      скоро футбол уйдет в небытие, как гладиаторские бои.........по моему, у всех чиновников бабки на уме......вместо Лига чемпионов , это готовят......

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