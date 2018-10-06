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    Какой вы футболист?

    Ловчев: «Закономерно, что трибуны на матче «Спартака» в ЛЕ были полупустыми»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом». Красно-белые сыграли в этой встрече вничью – 3:3.

    «Спартак» сыграл неплохой матч с «Вильярреалом», если говорить с учетом состояния нынешнего «Спартака». Команда собралась во втором тайме, но надо понимать, что и соперник был не «Реал».

    Возмущен действиями судьи, который назначил угловой, после которого «Вильярреал» заработал пенальти. Угловой был назначен, когда четыре добавленные минуты истекли. А пенальти, да, был, потому что Ташаев неправильно расположился и дернул игрока.

    Но хорошо, что хотя бы были отрезки в игре «Спартака», которые радовали. То, что трибуны были полупустыми, тут все закономерно. Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, потому что все повторяется. Нет мудрости у руководителей «Спартака». Они не могут успокоить ситуацию внутри команды так, чтобы все не выплескивалось наружу.

    Еще не так давно я говорил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за золото и выйдет из группы в Лиге Европы, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Эта команда может как загореться в любой момент, так и провалиться», – сообщил Ловчев

    Источник: Facebook.com

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    06.10.2018 08:37
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 18:13

      Сыграли один из лучших матчей в сезоне. А цены на матч отпугнули болельщиков.

      7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 октября 2018, 16:34

      Еще не так давно я говорил одно, но теперь сильно сомневаюсь в этом. А завтра вы меня вообще не слушайте. Мне простительно, я - идиот.
      Е.С.Ловчев

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > serppion 6 октября 2018, 21:06

      Смешно , но не правильно,нельзя глумиться над пожилым человеком.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 октября 2018, 14:03

      Да очень здорово сыграли, команда перестраивается, учится на ходу, скорее бы травмированные восстановились. А Ташаев ещё столько пользы принесёт. Жду разгрома Рейнджеров на выезде и дома конечно.. У Спартака куча ещё шансов и потенциала.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубинище 6 октября 2018, 14:57

      Надежда появилась ,но всё на тоненького ,глубины состава нет,одна -две травмы тех кто тянет и всё.С другой стороны толстяк Фернандо может прибавить,Глушат и Ещенко за ум взяться.Ломовицкий раскрыть свой похоже немалый потенциал.Да и у Адриано мастерство никуда не делось.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 октября 2018, 13:54

      Пока руководство не поймёт, что проблема в ценниках, каши не будет.
      Многие итак последний кер без соли доедают, а тут ещё и билеты от 2000-х - 1500-т тысяч и выше.Опять же позднее начало.Многие из за города едут, а тут всё сошлось в одном узле.И позднее начало и цены за проход кусачие.Вот большинство и решили ну его нах.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 6 октября 2018, 15:00

      Маркетинговый просчёт на лицо.Дилетантизм руководства во всём.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 6 октября 2018, 16:11

      Не могу не согласиться.Опустили бы цены, так денег собрали бы больше от пришедшего народу.Взяли бы если не качеством, так количеством.Если чёткой установки на проведение матча в определённое время нет, то время выбрано крайне не удачно.У нас даже с Рязани,Тулы, Владимира народ на электричках раньше ехал, не говоря о Подмосковье.
      Дилетантизм и хамство некоторых товарищей просто не знает предела.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 6 октября 2018, 16:19

      Не расстраивайтесь ,у нас экономикой те же люди управляют,отсюда все успехи.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 6 октября 2018, 17:09

      Это я в курсе.
      Что более менее приносит успех в фин.плане, тут же отжимают.Другого способа разбогатеть они просто не видят.

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      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 6 октября 2018, 13:48

      Минимальная цена на билет 1500 руб., начало матча в 22:00 и только потом уже последние результаты команды. Ловчев любит себя в Спартаке, уже давно подмечено. Пиарится, как только может за счёт клуба, чтобы только лишний рубль в кармане иметь.

      4
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 октября 2018, 13:08

      Ловчев че ты ссышь раньше времени.Вон Сёмин не ссыт.Нормально все будет Каррера вывел молодых спартаковцев на поле,другой бы или вернул никчемных стариков или начал ныть что нужны новые игроки!Нормально все ,играем так

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ДяДь ПашА 6 октября 2018, 15:03

      Погоду сделали опытные игроки,а молодые как то впечатления не произвели,как бы так и не проходили в подающих надежды,сколько их уже было.

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > александр п 6 октября 2018, 17:47

      В ком ты увидел опытных в Фернандо?Какую ещё погоду???где ты увидел погоду ,ну если ничья для тебя погода ...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 октября 2018, 12:32

      То, что говорит и прогнозирует "футбольный эксперт" Ловчев, понятно любому человеку,чуть понимающему футбол
      Ждём прогноз "эксперта" Рейнгольда !)

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 октября 2018, 11:51

      Плохие результаты здесь замешаны в последнюю очередь, дурень. Прежде всего это цены, погода и время проведения. Кое кто домой попал только с утра.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Тraumtanzеr 6 октября 2018, 12:57

      Тут Ловчев прав,на Реал же пришли 70 тысяч,хотя время то же и цены наверно не меньше были.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > александр п 6 октября 2018, 13:26

      Всё правильно: пришли именно на Реал, на Вильярреал так же хрен пришли бы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Eddyson 6 октября 2018, 14:50

      О том и речь,если бы Спартак не кувыркался ,а рвал всех подряд,стадион был бы битком.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 октября 2018, 11:38

      Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
      На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
      Леонид Федун уже ответил на этот вопрос.
      Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам.
      Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали!
      Бунт поднял Назаров и на этом всё и закончилось.
      Бунтарские НЕСКЛАДУХИ не смогли поколебать место Карреры в Спартаке и он устоял. ВРЕМЕННО.
      Всё будет зависеть от результата.
      Но кресло под Каррерой уже ходит ходуном.
      Когда уволить решит Федун, но пока не время.
      Вот пусть Каррера исправляет ситуацию, хотя шансов у него мало.
      Всё говорит за то, что в этом сезоне Спартак опустится ещё ниже в турнирной таблице.
      И даже может в пятёрку не попасть.
      Тренд Спартака идёт на ПОНИЖЕНИЕ!!!
      Вот и решайте сами, что нас ожидает.
      Игра в Лиге Европы с испанцами только отстрочила отставку, но не отменила её.
      Дамоклов меч Федуна уже завис и ждёт отмашки правления Спартака на увольнение.
      Как только, так сразу и ПРОЩАЙ Каррера - ПОМИНАЙ как звали!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > amazonaws 6 октября 2018, 11:53

      Голову лечи.

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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 6 октября 2018, 11:37

      слишком поздно

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