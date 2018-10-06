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  • Ловчев: «Закономерно, что трибуны на матче «Спартака» в ЛЕ были полупустыми»

Ловчев: «Закономерно, что трибуны на матче «Спартака» в ЛЕ были полупустыми»

6 октября 2018, 08:37
45

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом». Красно-белые сыграли в этой встрече вничью – 3:3.

«Спартак» сыграл неплохой матч с «Вильярреалом», если говорить с учетом состояния нынешнего «Спартака». Команда собралась во втором тайме, но надо понимать, что и соперник был не «Реал».

Возмущен действиями судьи, который назначил угловой, после которого «Вильярреал» заработал пенальти. Угловой был назначен, когда четыре добавленные минуты истекли. А пенальти, да, был, потому что Ташаев неправильно расположился и дернул игрока.

Но хорошо, что хотя бы были отрезки в игре «Спартака», которые радовали. То, что трибуны были полупустыми, тут все закономерно. Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, потому что все повторяется. Нет мудрости у руководителей «Спартака». Они не могут успокоить ситуацию внутри команды так, чтобы все не выплескивалось наружу.

Еще не так давно я говорил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за золото и выйдет из группы в Лиге Европы, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Эта команда может как загореться в любой момент, так и провалиться», – сообщил Ловчев

Источник: Facebook.com
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (45)
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Рубик Докоян
1538807124
Может эта игра добавит уверенности, а многие наши игроки включат мозги и усвоят, что в футбол играют ногами и головой в прямом и переносном смысле... А любителям хватать и дёргать за футболки, руки, устраивать обнимашки, лучше идти в регби...
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prezent2017
1538808859
Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, а болельщики - нет. Тот, кто бросает команду в трудной ситуации - г-но и позорник, как и Ловчев! Кстати, этот пустобрех недавно дифирамбы пел, а сейчас команду обкакивает. А ведь за клуп играл и считается его легендой. Дерьмовенькая легенда, я вам скажу.
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Сержтир
1538810867
Они отсутствовали не только потому что Спартак стал плохо играть,главная причина финансовая 80% болельщиков живут за счёт кредитов и лишних денег просто нет только на хлеб насущный остаётся.
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Полная Канистра
1538815026
ловчев как ящер хамелеон сегодня в одной шкуре завтра в другой Натура такая падская этого пресмыкающего
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Тraumtanzеr
1538815917
Плохие результаты здесь замешаны в последнюю очередь, дурень. Прежде всего это цены, погода и время проведения. Кое кто домой попал только с утра.
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ДяДь ПашА
1538820511
Ловчев че ты ссышь раньше времени.Вон Сёмин не ссыт.Нормально все будет Каррера вывел молодых спартаковцев на поле,другой бы или вернул никчемных стариков или начал ныть что нужны новые игроки!Нормально все ,играем так
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IVANRUS777
1538822916
Минимальная цена на билет 1500 руб., начало матча в 22:00 и только потом уже последние результаты команды. Ловчев любит себя в Спартаке, уже давно подмечено. Пиарится, как только может за счёт клуба, чтобы только лишний рубль в кармане иметь.
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Мары
1538823293
Пока руководство не поймёт, что проблема в ценниках, каши не будет. Многие итак последний кер без соли доедают, а тут ещё и билеты от 2000-х - 1500-т тысяч и выше.Опять же позднее начало.Многие из за города едут, а тут всё сошлось в одном узле.И позднее начало и цены за проход кусачие.Вот большинство и решили ну его нах.
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Рубинище
1538823824
Да очень здорово сыграли, команда перестраивается, учится на ходу, скорее бы травмированные восстановились. А Ташаев ещё столько пользы принесёт. Жду разгрома Рейнджеров на выезде и дома конечно.. У Спартака куча ещё шансов и потенциала.
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zigbert
1538838812
Сыграли один из лучших матчей в сезоне. А цены на матч отпугнули болельщиков.
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