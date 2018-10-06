Ловчев: «Закономерно, что трибуны на матче «Спартака» в ЛЕ были полупустыми»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом». Красно-белые сыграли в этой встрече вничью – 3:3.

«Спартак» сыграл неплохой матч с «Вильярреалом», если говорить с учетом состояния нынешнего «Спартака». Команда собралась во втором тайме, но надо понимать, что и соперник был не «Реал».

Возмущен действиями судьи, который назначил угловой, после которого «Вильярреал» заработал пенальти. Угловой был назначен, когда четыре добавленные минуты истекли. А пенальти, да, был, потому что Ташаев неправильно расположился и дернул игрока.

Но хорошо, что хотя бы были отрезки в игре «Спартака», которые радовали. То, что трибуны были полупустыми, тут все закономерно. Люди имеют право не смотреть на то, что происходит с командой, потому что все повторяется. Нет мудрости у руководителей «Спартака». Они не могут успокоить ситуацию внутри команды так, чтобы все не выплескивалось наружу.

Еще не так давно я говорил, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за золото и выйдет из группы в Лиге Европы, но теперь сильно сомневаюсь в этом. Эта команда может как загореться в любой момент, так и провалиться», – сообщил Ловчев