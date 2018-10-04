Максименко, Зобнин и Зе Луиш – в составе «Спартака» на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

«Спартак» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ломовицкий, Зобнин, Фернандо, Игнатов, Мельгарехо, Зе Луиш.

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне, Тригерос, Педраса, Экамби, Бонера, Чеккуиз.

Матч состоится на «Открытие Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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