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    Максименко, Зобнин и Зе Луиш – в составе «Спартака» на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

    «Спартак» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ломовицкий, Зобнин, Фернандо, Игнатов, Мельгарехо, Зе Луиш.

    «Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Мори, Руиз, Форнальс, Сансоне, Тригерос, Педраса, Экамби, Бонера, Чеккуиз.

    Матч состоится на «Открытие Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    04.10.2018 21:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:33

      Комбаров в последнее время совсем не впечатляет.

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 4 октября 2018, 23:46

      Таким игрокам профессионала тренера ... Ему постоянно что-то поясняют , что происходит на поле , То Пилипчук , теперь другой. Зри в корень , как говаривал Прутков , а корень регресса есть каррера

      0
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 4 октября 2018, 23:36

      Ну что так тянул с заменами.....

      0
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      Рейтинг: +94

      budget1 4 октября 2018, 23:32

      похоже СПАРТАК сливает Карреру

      0
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      Рейтинг: +94

      budget1 4 октября 2018, 23:10

      Спартак,точно не помню, сколько раз народная команда, становилась Чемпионом СССР и России

      0
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 4 октября 2018, 22:24

      Вы посмотрите вилераел это урал Тарханова по чёткости взаимодействия игроков . У нас хаос.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:23

      Составом на игру и заменами Каррера часто удивляет и не в лучшую сторону...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 октября 2018, 22:16

      ****** конча, что ***** за защита!? Это ****** какой-то!!!

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      Рейтинг: +876

      movie > Сильвербой 4 октября 2018, 22:51

      ёмко)

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 4 октября 2018, 22:15

      Вдруг осенило: карера невменяемый инфант-дурачок. Иногда дуракам везёт : это про 2016

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 22:01

      Состав стрёмный, остаётся надеяться на чудо. Вперёд Спартак! Только победа!

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