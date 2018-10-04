Инс: «Некоторые игроки «МЮ» больше не хотят играть за Моуринью. Они бросают его под автобус»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался о конфликте между главным тренером команды Жозе Моуринью и некоторыми футболистами «МЮ».

«Каждый игрок в футболке «Юнайтед» должен прикладывать усилия и показывать желание, даже если не приходит результат. Нет никакого оправдания тому, чтобы не прикладывать усилий. Это профессиональные футболисты с астрономической зарплатой, выступающие за один из самых больших клубов.

Похоже, что они не могут быть обеспокоены. Да, возможно, есть несколько игроков, которые стараются, но вам нужно, чтобы вся команда вносила свой вклад. Мне кажется, что они больше не заинтересованы играть за Жозе Моуринью. Когда я играл за «МЮ», я видел в этом честь, и хотя я не всегда играл хорошо, никто никогда не мог обвинить меня в том, что я не выполнял работу.

Меня разочаровывает то, что эти футболисты счастливы, что Моуринью взял вину за неудачи на себя. Они должны признать тот факт, что несут ответственность за свою игру. Игроки бросают Жозе под автобус, несмотря на плохие выступления каждую неделю. И это сходит им с рук. Некоторые игроки хотят поражения «Манчестер Юнайтед», чтобы просто было давление на Моуринью, чтобы его уволили», – сказал Инс.