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  • Инс: «Некоторые игроки «МЮ» больше не хотят играть за Моуринью. Они бросают его под автобус»

Инс: «Некоторые игроки «МЮ» больше не хотят играть за Моуринью. Они бросают его под автобус»

4 октября 2018, 18:17
7

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался о конфликте между главным тренером команды Жозе Моуринью и некоторыми футболистами «МЮ».

«Каждый игрок в футболке «Юнайтед» должен прикладывать усилия и показывать желание, даже если не приходит результат. Нет никакого оправдания тому, чтобы не прикладывать усилий. Это профессиональные футболисты с астрономической зарплатой, выступающие за один из самых больших клубов.

Похоже, что они не могут быть обеспокоены. Да, возможно, есть несколько игроков, которые стараются, но вам нужно, чтобы вся команда вносила свой вклад. Мне кажется, что они больше не заинтересованы играть за Жозе Моуринью. Когда я играл за «МЮ», я видел в этом честь, и хотя я не всегда играл хорошо, никто никогда не мог обвинить меня в том, что я не выполнял работу.

Меня разочаровывает то, что эти футболисты счастливы, что Моуринью взял вину за неудачи на себя. Они должны признать тот факт, что несут ответственность за свою игру. Игроки бросают Жозе под автобус, несмотря на плохие выступления каждую неделю. И это сходит им с рук. Некоторые игроки хотят поражения «Манчестер Юнайтед», чтобы просто было давление на Моуринью, чтобы его уволили», – сказал Инс.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1538669597
Откровенно и по делу. +++
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spacerider
1538669808
Можно только согласиться, но надо отметить, что в последние годы куда Маур не придет, там начинается сандал и сантабарбара. Изначально было ощущение, что его появление в МЮ приведет к чему то подобному.
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Grindcore
1538718633
МУ обычный середняк. Сейчас этот клуп на 10-м месте, как и полагается быть середняку. Убогий тренер-физрук Муриньё, сборище убогих футболистов. Побга который уходил из Ювентуса звёдным игроком с огромным талантом, превратился недофутболиста. Де Гея уже не супер голкипер, защита дырявая, деревянный Лукакаку.
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Grindcore
1538743406
Мне фанаты Му наставили минусов ^^
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ivanthebest
1538782319
Так-то оно так, если не брать в рассчёт что Маур во всех предыдущих командах, кроме Порту, обкладывал всех х..ями и уходил со скандалом. В любом другом случае надо гнать игроков, но здесь "особый" случай.
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