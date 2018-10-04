Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Инс: «Некоторые игроки «МЮ» больше не хотят играть за Моуринью. Они бросают его под автобус»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался о конфликте между главным тренером команды Жозе Моуринью и некоторыми футболистами «МЮ».

    «Каждый игрок в футболке «Юнайтед» должен прикладывать усилия и показывать желание, даже если не приходит результат. Нет никакого оправдания тому, чтобы не прикладывать усилий. Это профессиональные футболисты с астрономической зарплатой, выступающие за один из самых больших клубов.

    Похоже, что они не могут быть обеспокоены. Да, возможно, есть несколько игроков, которые стараются, но вам нужно, чтобы вся команда вносила свой вклад. Мне кажется, что они больше не заинтересованы играть за Жозе Моуринью. Когда я играл за «МЮ», я видел в этом честь, и хотя я не всегда играл хорошо, никто никогда не мог обвинить меня в том, что я не выполнял работу.

    Меня разочаровывает то, что эти футболисты счастливы, что Моуринью взял вину за неудачи на себя. Они должны признать тот факт, что несут ответственность за свою игру. Игроки бросают Жозе под автобус, несмотря на плохие выступления каждую неделю. И это сходит им с рук. Некоторые игроки хотят поражения «Манчестер Юнайтед», чтобы просто было давление на Моуринью, чтобы его уволили», – сказал Инс.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 октября 2018, 02:31

      Так-то оно так, если не брать в рассчёт что Маур во всех предыдущих командах, кроме Порту, обкладывал всех х..ями и уходил со скандалом. В любом другом случае надо гнать игроков, но здесь "особый" случай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 5 октября 2018, 15:43

      Мне фанаты Му наставили минусов ^^

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > Grindcore 6 октября 2018, 09:36

      или преподаватели русского языка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 5 октября 2018, 08:50

      МУ обычный середняк. Сейчас этот клуп на 10-м месте, как и полагается быть середняку. Убогий тренер-физрук Муриньё, сборище убогих футболистов. Побга который уходил из Ювентуса звёдным игроком с огромным талантом, превратился недофутболиста. Де Гея уже не супер голкипер, защита дырявая, деревянный Лукакаку.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Grindcore 5 октября 2018, 12:57

      Между ног у тебя середняк понял конча

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      spacerider 4 октября 2018, 19:16

      Можно только согласиться,
      но надо отметить, что в последние годы куда Маур не придет, там начинается сандал и сантабарбара.
      Изначально было ощущение, что его появление в МЮ приведет к чему то подобному.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:13

      Откровенно и по делу. +++

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11