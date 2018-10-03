Защитник «Славии»: «На Дзюбе строится игра «Зенита». Надеемся, что мы готовы к противостоянию с ним» 

Защитник «Славии» Ондрей Кудела поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против«Зенита».

– Как вы подготовились к мощной атаке «Зенита»?

– Мы очень хорошо подготовились. Надеемся, что действительно с ними справимся.

– Готовились как-то персонально к противостоянию с Дзюбой?

– Надеемся, что мы готовы, хотя прекрасно понимаем, что на нем строится игра «Зенита», это мощный футболист национальной сборной.

– Приняли бы ничью как позитивный результат?

– «Зенит» безусловный фаворит матча, мы его уважаем, но постараемся сделать все, чтобы увезти очки из Петербурга. Одно очко тоже будет результатом.

Матч «Зенит» – «Славия» пройдет 4 октября и начнется в 19:55 по московскому времени.