Защитник «Славии»: «На Дзюбе строится игра «Зенита». Надеемся, что мы готовы к противостоянию с ним» 

Защитник «Славии» Ондрей Кудела поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против«Зенита».
– Как вы подготовились к мощной атаке «Зенита»?
– Мы очень хорошо подготовились. Надеемся, что действительно с ними справимся.
– Готовились как-то персонально к противостоянию с Дзюбой?
– Надеемся, что мы готовы, хотя прекрасно понимаем, что на нем строится игра «Зенита», это мощный футболист национальной сборной.
– Приняли бы ничью как позитивный результат?
– «Зенит» безусловный фаворит матча, мы его уважаем, но постараемся сделать все, чтобы увезти очки из Петербурга. Одно очко тоже будет результатом.
Матч «Зенит» – «Славия» пройдет 4 октября и начнется в 19:55 по московскому времени.
Источник: «Матч ТВ»