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    Какой вы футболист?

    Защитник «Славии»: «На Дзюбе строится игра «Зенита». Надеемся, что мы готовы к противостоянию с ним» 

    Защитник «Славии» Ондрей Кудела поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против«Зенита».

    – Как вы подготовились к мощной атаке «Зенита»?

    – Мы очень хорошо подготовились. Надеемся, что действительно с ними справимся.

    – Готовились как-то персонально к противостоянию с Дзюбой?

    – Надеемся, что мы готовы, хотя прекрасно понимаем, что на нем строится игра «Зенита», это мощный футболист национальной сборной.

    – Приняли бы ничью как позитивный результат?

    – «Зенит» безусловный фаворит матча, мы его уважаем, но постараемся сделать все, чтобы увезти очки из Петербурга. Одно очко тоже будет результатом.

    Матч «Зенит» – «Славия» пройдет 4 октября и начнется в 19:55 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2018 19:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4899

      neveldomha 4 октября 2018, 10:11

      Самая большая проблема Зенита - отсутствие достойного центрального защитника. Из того, сколько сегодня накосячит Иванович, и будет строиться результат. Ахмат это вполне доказал.

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 4 октября 2018, 09:51

      Попробуйте если выпрыгните выше его ;)

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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 09:49

      Конечно Зенит фаворит в этой встрече.

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      Рейтинг: +2403

      baden69 4 октября 2018, 00:04

      Удачи Зениту, Краснодару и СМ сегодня в Лиге Европы. Пока только ЦСКА порадовал...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 23:15

      У Зенита и без Дзюбы напов забивных хватает.

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      Рейтинг: +4076

      raritet 3 октября 2018, 23:14

      Одно дело представлять, а другое дело попробовать сдвинуть эту гору мяса....

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 3 октября 2018, 20:53

      Если чехи считают, что игра Зенита строится на одном Дзюбе - я только за. Набрасывайтесь на него втроём, а лучше вчетвером. Ерохе и Себе только это и нужно.

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