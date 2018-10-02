Дзагоев: «В 2012-м ЦСКА в Москве не испытал особых проблем с «Реалом». Сыграли вничью, давили в конце»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов вспомнил о противостоянии команд в 1/8 финала турнира в сезоне-2011/12.

Первая игра тогда прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:1. Во встрече в Мадриде «Реал» обыграл армейцев – 4:1.

«Помню, что были положительные эмоции – с грандом в 1/8 финала Лиги чемпионов мы сыграли вничью. Но нам ещe предстояла игра на выезде, так что мы не особенно радовались. Не как победе, конечно.

Надеялись ли пройти «Реал» после этой ничьей? Нет ничего невозможного. В Москве у нас особенных проблем не было – мы сыграли 1:1, давили в конце. На выезде мы создали первый момент в начале матча при счeте 0:0, когда Думбия выходил один на один, так что шансы были. Но в играх с такими командами, если не используешь хотя бы малый шанс, тебя сразу наказывают.

Как холодная погода ощущалась на поле? Мы были готовы к этому и уже не раз играли в таких условиях. Это игрокам «Реала», думаю, было тяжело – искусственное поле, холод. Криштиану вообще, по-моему, на шести шипах вышел. Мы очень удивились! А для нас это было вполне нормально», – сказал Дзагоев.

Матч второго тура группового раунда ЛЧ ЦСКА – «Реал» состоится сегодня на стадионе «Лужники» и начнeтся в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.