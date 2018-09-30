Бундеслига. «Айнтрахт» разгромил «Ганновер-96», «Аугсбург» забил четыре гола «Фрайбургу»

«Айнтрахт» дома обыграл «Ганновер-96» со счетом 4:1 в матче 6-го тура Бундеслиги. Хозяева с 7-ю очками занимают 11-ю строчку в таблице, «Ганновер-96» с 2 очками идет последним.

В другом матче «Аугсбург» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:1. Хет-трик оформил нападающий Альферд Финнбогасон.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Айнтрахт – Ганновер-96 – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Н’Дика, 36; 2:0 – Ребич, 45+1; 3:0 – Де Гузман, 59; 3:1 – Муслия, 86; 4:1 – Йович, 89.

Аугсбург – Фрайбург – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Каюби, 19; 2:0 – Финнбогасон, 34; 2:1 – Шмид (в свои ворота), 49; 3:1 – Финнбогасон, 68; 4:1 – Финнбогасон, 83.

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