Черчесов: «Уверен, что Германия хорошо организует Евро-2024»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии.

«Могу сказать, что и Германия, и Турция – по-настоящему футбольные страны. За последние два года мы дважды играли в Турции и не понаслышке знаем, как там болельщики любят футбол и поддерживают свою сборную.

Естественно, я хорошо знаком с тем, как обстоят дела с футбольной инфраструктурой в Германии, так как выступал в этой стране в качестве игрока и не раз бывал в качестве тренера.

У Германии есть опыт проведения чемпионата мира в 2006 году, и уверен, она отлично справится с ролью организатора Евро-2024. Кстати, 15 ноября мы в Лейпциге проведем контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы», – сказал Черчесов.

Евро-2024 пройдет в Германии