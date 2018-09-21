Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия немного увеличила отрыв от Португалии по итогам матчей 1-го тура еврокубков.
В Лиге чемпионов на этой неделе «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА сыграл вничью с «Викторией «(2:2). В Лиге Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (1:0), «Спартак» уступил «Рапиду» (0:2), а «Зенит» разошелся миром с «Копенгагеном» (1:1).
Благодаря этим результатам Россия заработала 0,666 балла. Португальцы набрали 0,600 балла.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания – 88,569
2. Англия – 66,748
3. Италия – 66,297
4. Германия – 61,070
5. Франция – 51,498
6. Россия – 45,882
7. Португалия – 40,432
8. Украина – 35,500
9. Бельгия – 35,100
10. Турция – 31,800.
Источник: Чемпионат.ком