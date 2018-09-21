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Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

21 сентября 2018, 01:51
11

Россия немного увеличила отрыв от Португалии по итогам матчей 1-го тура еврокубков.

В Лиге чемпионов на этой неделе «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА сыграл вничью с «Викторией «(2:2). В Лиге Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (1:0), «Спартак» уступил «Рапиду» (0:2), а «Зенит» разошелся миром с «Копенгагеном» (1:1).

Благодаря этим результатам Россия заработала 0,666 балла. Португальцы набрали 0,600 балла.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания – 88,569
2. Англия – 66,748
3. Италия – 66,297
4. Германия – 61,070
5. Франция – 51,498
6. Россия – 45,882
7. Португалия – 40,432
8. Украина – 35,500
9. Бельгия – 35,100
10. Турция – 31,800.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Лига чемпионов ЦСКА Краснодар Зенит
Комментарии (11)
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GoldPlayFIFARus9
1537491591
Странно.... Очень странно...))
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овертайм
1537499615
с таким спартаком скоро перегонят)
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+50/-50
1537499749
Итог: 1 выигрыш, 2 ничьи, 2 поражения. Очень посредственный евротур наших команд. И в соперниках были далеко не гранды.
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Дядя Серёжа
1537502651
Мы плохие, они никакие?
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VIPded
1537503644
Для выездного тура нормально сыграли...
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AHTUNGBOL
1537505327
Португальцы не играли в этом туре что ли?
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gor77
1537510314
Когда смотришь на все эти рейтинги, то появляется только один вопрос- как они считают??? ))))) Команды, которые не играли на ЧМ 2018, вдруг выше в таблице тех, кто там был. Та же фигня и с европейскими странами. Украина - 8 место, Нидерланды - 11, а Хорватия на 16-ом месте. И это серебряный призёр ЧМ 2018. Как они это делают? )))))))
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Axe111
1537514590
Спартак видимо не берут в расчёт. Вечно тянет на дно своей позорной игрой
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m40
1537516924
Я правда не понял как увеличила если за текущий сезон 2.916 (6 клубов) , а Португалии 3.100 (5 клубов). Получается, что наоборот. Но беспокоиться не о чем пока. К концу года отрыв должен возрасти, ведь они уже 2 команды в квалификации потеряли, а мы всего одну...Правда если Спартак и Локо и дальше перестанут херней заниматься. А пока общий показатель за 5 лет у России 45.882, у Португалии 40.432
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яйва-яйва
1538061548
Неплохо!
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