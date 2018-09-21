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    Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

    Россия немного увеличила отрыв от Португалии по итогам матчей 1-го тура еврокубков.

    В Лиге чемпионов на этой неделе «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА сыграл вничью с «Викторией «(2:2). В Лиге Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (1:0), «Спартак» уступил «Рапиду» (0:2), а «Зенит» разошелся миром с «Копенгагеном» (1:1).

    Благодаря этим результатам Россия заработала 0,666 балла. Португальцы набрали 0,600 балла.

    Рейтинг УЕФА:

    1. Испания – 88,569
    2. Англия – 66,748
    3. Италия – 66,297
    4. Германия – 61,070
    5. Франция – 51,498
    6. Россия – 45,882
    7. Португалия – 40,432
    8. Украина – 35,500
    9. Бельгия – 35,100
    10. Турция – 31,800.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2018 01:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 27 сентября 2018, 18:19

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 21 сентября 2018, 11:02

      Я правда не понял как увеличила если за текущий сезон 2.916 (6 клубов) , а Португалии 3.100 (5 клубов). Получается, что наоборот. Но беспокоиться не о чем пока. К концу года отрыв должен возрасти, ведь они уже 2 команды в квалификации потеряли, а мы всего одну...Правда если Спартак и Локо и дальше перестанут херней заниматься.
      А пока общий показатель за 5 лет у России 45.882, у Португалии 40.432

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 21 сентября 2018, 10:23

      Спартак видимо не берут в расчёт. Вечно тянет на дно своей позорной игрой

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 21 сентября 2018, 09:11

      Когда смотришь на все эти рейтинги, то появляется только один вопрос- как они считают??? )))))
      Команды, которые не играли на ЧМ 2018, вдруг выше в таблице тех, кто там был. Та же фигня и с европейскими странами.
      Украина - 8 место, Нидерланды - 11, а Хорватия на 16-ом месте. И это серебряный призёр ЧМ 2018.
      Как они это делают? )))))))

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero > gor77 21 сентября 2018, 09:42

      это же клубный рейтинг, там всё расписано , все набранные очки делятся на кол-во команд начавших играть в еврокубках , за последние 5 лет. набери посмотри

      5
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 21 сентября 2018, 07:48

      Португальцы не играли в этом туре что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 сентября 2018, 07:20

      Для выездного тура нормально сыграли...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 сентября 2018, 07:04

      Мы плохие, они никакие?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 сентября 2018, 06:15

      Итог: 1 выигрыш, 2 ничьи, 2 поражения. Очень посредственный евротур наших команд. И в соперниках были далеко не гранды.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 сентября 2018, 06:13

      с таким спартаком скоро перегонят)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 сентября 2018, 03:59

      Странно.... Очень странно...))

      5
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