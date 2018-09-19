Джикия: «Все новости оставим в стороне и покажем хорошую игру с «Рапидом». Приехали за победой»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

«Конечно, все расстроены из-за поражения от «Ахмата». Нам нужно не допускать таких ошибок больше, и все будет отлично. Но в команде все хорошо, готовимся к игре, все новости оставим в стороне и завтра покажем хорошую игру. Мы приехали сюда за победой», – сказал Джикия.

Матч «Рапид» – «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:55 по московскому времени.

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