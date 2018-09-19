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    Джикия: «Все новости оставим в стороне и покажем хорошую игру с «Рапидом». Приехали за победой»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

    «Конечно, все расстроены из-за поражения от «Ахмата». Нам нужно не допускать таких ошибок больше, и все будет отлично. Но в команде все хорошо, готовимся к игре, все новости оставим в стороне и завтра покажем хорошую игру. Мы приехали сюда за победой», – сказал Джикия.

    Матч «Рапид» – «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:55 по московскому времени.

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 19:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 14:30

      Верно говоришь Георгий. Удачи Спартаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Мудакам 19 сентября 2018, 21:27

      Хоть что-то по делу, а то весь сайт за как базарная баба обсасывает Глушака! Миньетчики!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 19 сентября 2018, 21:10

      Удачи Спартак!!! Только победы!!! Не разочаруйте!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 19 сентября 2018, 21:07

      Веди к победе Капитан!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 19:49

      Вперед, Спартак!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 сентября 2018, 19:42

      Желаю удачи.

      3
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