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    Клопп – об игре «Ливерпуля»: «Проблемы появятся. Я достаточно взрослый, чтобы понимать это»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре команды. Мерсисайдцы выиграли пять из пяти стартовых матчей АПЛ.

    «Мы выиграли несколько матчей, это очень, очень хорошо, но это ничего не меняет.

    Мы очень хорошо играли с «Тоттенхэмом», я рад за команду, но даже в этой игре у нас были проблемы, так что у нас будут проблемы и в сезоне. Понятия не имею, как мы справимся с ними. Я не тот человек, который ждет проблем, но я достаточно взрослый, чтобы понимать, что они появятся», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» всех выносит в АПЛ. Он станет чемпионом?

    Источник: Skysports

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    17.09.2018 00:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 17 сентября 2018, 18:13

      Проблемы необходимо решать по мере их поступления.чего искренне и пожелаем Юргену!

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