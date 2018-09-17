Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре команды. Мерсисайдцы выиграли пять из пяти стартовых матчей АПЛ.

«Мы выиграли несколько матчей, это очень, очень хорошо, но это ничего не меняет.

Мы очень хорошо играли с «Тоттенхэмом», я рад за команду, но даже в этой игре у нас были проблемы, так что у нас будут проблемы и в сезоне. Понятия не имею, как мы справимся с ними. Я не тот человек, который ждет проблем, но я достаточно взрослый, чтобы понимать, что они появятся», – сказал Клопп.

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