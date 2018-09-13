Румменигге: «У «Баварии» есть деньги на громкий трансфер. При необходимости организуем его»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о финансовых возможностях клуба. По словам функционера, его команда может позволить себе «громкое» усиление.

«Мы не покупаем футболистов только для того, чтобы обрадовать болельщиков. «Бавария» исходит из других критериев. Да, сейчас у нас есть деньги на громкий трансфер, и при необходимости мы его устроим», – сказал Румменигге.

Последний раз баварцы не выигрывали Бундеслигу в сезоне-2011/12.