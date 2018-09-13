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    Румменигге: «У «Баварии» есть деньги на громкий трансфер. При необходимости организуем его»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о финансовых возможностях клуба. По словам функционера, его команда может позволить себе «громкое» усиление.

    «Мы не покупаем футболистов только для того, чтобы обрадовать болельщиков. «Бавария» исходит из других критериев. Да, сейчас у нас есть деньги на громкий трансфер, и при необходимости мы его устроим», – сказал Румменигге.

    Последний раз баварцы не выигрывали Бундеслигу в сезоне-2011/12.

    Источник: ESPN

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    13.09.2018 20:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 09:29

      Когда есть на что купить ,можно и усилится.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2018, 05:44

      Сколько бы баварцы не строили из себя благородных рыцарей, дорогие трансферы будут и у них. И они им нужны.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 сентября 2018, 21:01

      Артёмушка,не дрожи..

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