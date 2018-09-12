Игроки «Баварии» сдают анализ крови во время тренировки

Накануне во время тренировки полузащитники «Баварии» Арьен Роббен и Серж Гнабри сдали анализ крови прямо на поле.

Такое необычное место для анализа связано с тем, чтобы оперативно отследить уровень креатинина в крови. Повышенный показатель вещества может свидетельствовать о поражении мышц.

Новый главный тренер команды Нико Ковач пошел на такой шаг для того, чтобы избежать мышечных травм у футболистов «Баварии», от которых игроки клуба регулярно страдают.

В прошлом сезоне перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Реалом» мюнхенцы лишились сразу трех футболистов, двое из которых получили разные травмы мышц – это Арьен Роббен и Джером Боатенг. У Хави Мартинеса было сотрясение мозга.