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    Игроки «Баварии» сдают анализ крови во время тренировки

    Накануне во время тренировки полузащитники «Баварии» Арьен Роббен и Серж Гнабри сдали анализ крови прямо на поле.

    Такое необычное место для анализа связано с тем, чтобы оперативно отследить уровень креатинина в крови. Повышенный показатель вещества может свидетельствовать о поражении мышц.

    Новый главный тренер команды Нико Ковач пошел на такой шаг для того, чтобы избежать мышечных травм у футболистов «Баварии», от которых игроки клуба регулярно страдают.

    В прошлом сезоне перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Реалом» мюнхенцы лишились сразу трех футболистов, двое из которых получили разные травмы мышц – это Арьен Роббен и Джером Боатенг. У Хави Мартинеса было сотрясение мозга.

    Источник: Bild

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    12.09.2018 10:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:09

      Хорошо если такой способ сдачи анализов поможет выявить травмы игроков.

      2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 12 сентября 2018, 13:04

      А еще у них скоро октоберфест... Тренерам надо держать ухо в остро))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 10:40

      Сейчас медицинская аппаратура и биохимический анализ крови и мочи может многое показать специалистам об усталости определённой группы мышц в организме или о их повреждении. Чтобы в дальнейшем снизить физические нагрузки на них и заняться лечением и восстановительными процедурами. Иначе мы потом видим в лучшем случае спазмы и судороги у игроков на поле, а в худшем травмы связок коленного сустава и повреждение мышц задней поверхности бедра чаще всего.

      5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Рубик Докоян 13 сентября 2018, 09:28

      А вот росс. футболисты , видят в сдаче таких анализов происки западных WADoв , а как итог травмы -Джикия , Зобнин , .....

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > нейтральныйкакникто 13 сентября 2018, 09:36

      Травмы ПКС за эти два года получило много игроков разных команд в нашем чемпионате и среди них не мало иностранцев. Тут причин много и в интернете можно найти доступное для понимания болельщиков не имеющих медицинского образования и спортивного прошлого пояснения. Если бы от сдачи анализов футболисты не травмировались, то нобелевская премия была обеспечена в области медицины... )))

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