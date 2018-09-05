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  • Гризманн: «Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшему игроку года нет ни одного француза»

Гризманн: «Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшему игроку года нет ни одного француза»

5 сентября 2018, 13:16
13

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн разочарован непопаданием французов в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. За награду поспорят Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус», сборная Португалии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Сборная Франции в этом году выиграла чемпионат мира.

«Если говорить о трофеях, это был мой самый успешный сезон. Были сезоны, когда я забивал больше голов, но в плане титулов он определенно лучший.

Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшем игроку года нет ни одного француза. Ведь этот приз вручает ФИФА, которая занимается и организацией чемпионата мира. Мы выиграли ЧМ, а в список номинантов французы не вошли. Это их выбор, но он довольно удивительный», – сказал Гризманн.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Атлетико Франция Гризманн Антуан
Комментарии (13)
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Леший88
1536143369
На себя намекает, Антоха... ))
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Бабушка Зильзиля
1536144386
А где они французы?
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Avaretz
1536145325
Тонко намекая на самого себя. Но он прав, я думаю Варан один из самых достойных. Выиграл лигу чемпионов и чемпионат мира, что ещё надо
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Skull_Boy
1536145898
Если Модричу не дадут ЗМ, а опять заднеприводному, то уже все понятно
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Zenmaster
1536147162
Не наиграли французики -- правильная тройка претендентов -- по мне так Модрич вне конкуренции !!!
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zigbert
1536147530
Сборная Франции став Чемпионом Мира ,больше отличилась командной игрой. Гризманн на ЧМ яркой игры не показал. Мбаппе еще молод и тоже отличался не в каждой игре. Варан выиграл ЛЧ ,но он является защитником а к таким амплуа для номинации на лучшего игрока ФИФА всегда подходит с недоверием. В футбольных матчах ,как всегда отличаются нападающие и полузащитники. Они всегда на виду и львиная доля голов приходится именно на них.
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Eddyson
1536151377
Не короновал бы себя раньше времени - не было бы обидно сейчас. Наши страдания от наших желаний.
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triton004
1536152107
В сборной Франции,французов то настоящих нет. АфроФранция
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Żak_Stanislavskiy
1536152361
Нам всем намного больше жалко, что в сборной Франции нет ни одного француза. Как нигры раньше на плантациях отрабатывали за кого-то, теперь на футбольном поле.
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Полная Канистра
1536153473
в фифа тоже есть свои любимчики и постоянно закреплённые ну вам только от фифа финики могут достаться. Модрич лучший вне сомнения
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