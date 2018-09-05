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    Гризманн: «Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшему игроку года нет ни одного француза»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн разочарован непопаданием французов в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. За награду поспорят Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус», сборная Португалии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

    Сборная Франции в этом году выиграла чемпионат мира.

    «Если говорить о трофеях, это был мой самый успешный сезон. Были сезоны, когда я забивал больше голов, но в плане титулов он определенно лучший.

    Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшем игроку года нет ни одного француза. Ведь этот приз вручает ФИФА, которая занимается и организацией чемпионата мира. Мы выиграли ЧМ, а в список номинантов французы не вошли. Это их выбор, но он довольно удивительный», – сказал Гризманн.

    Источник: L' Equipe

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    05.09.2018 13:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 сентября 2018, 17:16

      Антуан, в меня удивило почему там нет Месси.

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 6 сентября 2018, 01:42

      В этом году Модрич станет обладателем Золотого мяча, Роналду будет вторым и Салах - третьим. Это уже было решено на чемпионате мира.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 16:17

      в фифа тоже есть свои любимчики и постоянно закреплённые ну вам только от фифа финики могут достаться. Модрич лучший вне сомнения

      3
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 5 сентября 2018, 15:59

      Нам всем намного больше жалко, что в сборной Франции нет ни одного француза. Как нигры раньше на плантациях отрабатывали за кого-то, теперь на футбольном поле.

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 5 сентября 2018, 15:55

      В сборной Франции,французов то настоящих нет. АфроФранция

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 сентября 2018, 15:42

      Не короновал бы себя раньше времени - не было бы обидно сейчас. Наши страдания от наших желаний.

      3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 сентября 2018, 15:23

      точно,странно всё это..

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 14:38

      Сборная Франции став Чемпионом Мира ,больше отличилась командной игрой. Гризманн на ЧМ яркой игры не показал. Мбаппе еще молод и тоже отличался не в каждой игре. Варан выиграл ЛЧ ,но он является защитником а к таким амплуа для номинации на лучшего игрока ФИФА всегда подходит с недоверием. В футбольных матчах ,как всегда отличаются нападающие и полузащитники. Они всегда на виду и львиная доля голов приходится именно на них.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 14:32

      Не наиграли французики -- правильная тройка претендентов -- по мне так Модрич вне конкуренции !!!

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 сентября 2018, 14:11

      Если Модричу не дадут ЗМ, а опять заднеприводному, то уже все понятно

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