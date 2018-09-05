Гризманн: «Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшему игроку года нет ни одного француза»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн разочарован непопаданием французов в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. За награду поспорят Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус», сборная Португалии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Сборная Франции в этом году выиграла чемпионат мира.

«Если говорить о трофеях, это был мой самый успешный сезон. Были сезоны, когда я забивал больше голов, но в плане титулов он определенно лучший.

Странно и обидно, что в тройке номинантов на приз лучшем игроку года нет ни одного француза. Ведь этот приз вручает ФИФА, которая занимается и организацией чемпионата мира. Мы выиграли ЧМ, а в список номинантов французы не вошли. Это их выбор, но он довольно удивительный», – сказал Гризманн.