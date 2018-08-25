«Ноттингем Форест» выпустил лимитированную третью форму в честь двух побед в Кубке чемпионов

«Ноттингем Форест» презентовал специальный лимитированный тираж третьего комплекта формы.

Футболка выполнена в золотом цвете, шорты – в темно-синем. Гетры также золотые.

На груди с левой стороны находится эмблема клуба, над которой нанесены две звезды в честь двух подряд побед команды в Кубке чемпионов в 1979 и 1980 годах.

После четырех туров Чемпионшипа «Ноттингем Форест» набрал шесть очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.