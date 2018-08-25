Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ноттингем Форест» выпустил лимитированную третью форму в честь двух побед в Кубке чемпионов

    «Ноттингем Форест» презентовал специальный лимитированный тираж третьего комплекта формы.

    Футболка выполнена в золотом цвете, шорты – в темно-синем. Гетры также золотые.

    На груди с левой стороны находится эмблема клуба, над которой нанесены две звезды в честь двух подряд побед команды в Кубке чемпионов в 1979 и 1980 годах.

    После четырех туров Чемпионшипа «Ноттингем Форест» набрал шесть очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Footyheadlines.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2018 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:47

      когда и такое было. сейчас подобное трудно представить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 августа 2018, 17:27

      не дело,что Клуб с таким славным прошлым прозябает в Чемпионшипе.хочется пожелать "лесникам" возвращения в Премьер-лигу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:08

      Как давно это было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 августа 2018, 15:04

      Каждый год надеюсь их увидеть в АПЛ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 25 августа 2018, 13:46

      Живём прошлым, а будущее когда?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 августа 2018, 13:45

      Только это уже совсем другая история

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11