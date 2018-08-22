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Родители Неймара получают 85% его доходов от рекламы

22 августа 2018, 09:07
11

Около 85% от всех доходов от рекламы форварда «ПСЖ» Неймара получают его родители, сообщает Folha de Sao Paulo.

В прошлом сезоне нападающий заработал на рекламе 20 миллионов евро. У футболиста подписаны контракты с 13-ю спонсорами. Из 20 миллионов около 85% поступили на счет компании NR Sport, которой руководит отец игрока Неймар да Силва Сантос.

Такое решение по распределению доходов родители игрока приняли еще 2006 году, когда Неймару было 14 лет.

Реклама, которая точно не понравится Неймару

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1534918663
А чему удивляться. Там всем рулит папа. Он и агент сына, он и его идейный вдохновитель и т.д. Денег всем хватит, Неймару и всей его родне.
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Denis SPb
1534918735
Если отец руководит компанией, то это не значит, что деньги получает он. Разве не так?
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Viper for CSKA
1534919013
Мужику 26 лет, а большинство денег получает отец независимо от желания сына. Что-то как-то жалко его даже, в рабство по сути попал. Судя по всему, отец спокойно торгует будущим сына, отправляя туда, где больше дадут денег. Таким макаром ждём Неймара в Китае.
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KOLBIS
1534919045
Папаша продуманный,с 14 лет подмял сынка под себя...
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Sanches 1204
1534919826
Видимо жениться ему тоже папа не разрешает,вдруг невестка попадётся не такая покладистая и капец процентам))
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Lev Aleks
1534925727
Всё правильно и сделали, зато не замечен в разных странных заведениях....родители плохо вряд ли сделают)
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OfaZavr
1534926816
ну так это вполне логично учитывая как там всем заправляет его отец)
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ivanthebest
1534940807
Интересно, Неймар в курсе, что крепостное право отменили?))
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zigbert
1535014604
Ничего критического в этом нет.Все финансовые потоки под надежным контролем.
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andrej-lucevich
1535279784
жесть
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