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    Родители Неймара получают 85% его доходов от рекламы

    Около 85% от всех доходов от рекламы форварда «ПСЖ» Неймара получают его родители, сообщает Folha de Sao Paulo.

    В прошлом сезоне нападающий заработал на рекламе 20 миллионов евро. У футболиста подписаны контракты с 13-ю спонсорами. Из 20 миллионов около 85% поступили на счет компании NR Sport, которой руководит отец игрока Неймар да Силва Сантос.

    Такое решение по распределению доходов родители игрока приняли еще 2006 году, когда Неймару было 14 лет.

    Реклама, которая точно не понравится Неймару

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2018 09:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 26 августа 2018, 13:36

      жесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:56

      Ничего критического в этом нет.Все финансовые потоки под надежным контролем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2018, 15:26

      Интересно, Неймар в курсе, что крепостное право отменили?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 11:33

      ну так это вполне логично учитывая как там всем заправляет его отец)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 августа 2018, 11:15

      Всё правильно и сделали, зато не замечен в разных странных заведениях....родители плохо вряд ли сделают)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 августа 2018, 09:37

      Видимо жениться ему тоже папа не разрешает,вдруг невестка попадётся не такая покладистая и капец процентам))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 августа 2018, 09:24

      Папаша продуманный,с 14 лет подмял сынка под себя...

      7
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 августа 2018, 09:23

      Мужику 26 лет, а большинство денег получает отец независимо от желания сына. Что-то как-то жалко его даже, в рабство по сути попал. Судя по всему, отец спокойно торгует будущим сына, отправляя туда, где больше дадут денег. Таким макаром ждём Неймара в Китае.

      5
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 22 августа 2018, 09:18

      Если отец руководит компанией, то это не значит, что деньги получает он. Разве не так?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Denis SPb 22 августа 2018, 09:21

      Прачка похоже...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 09:17

      А чему удивляться. Там всем рулит папа. Он и агент сына, он и его идейный вдохновитель и т.д. Денег всем хватит, Неймару и всей его родне.

      8
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