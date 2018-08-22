Родители Неймара получают 85% его доходов от рекламы

Около 85% от всех доходов от рекламы форварда «ПСЖ» Неймара получают его родители, сообщает Folha de Sao Paulo.

В прошлом сезоне нападающий заработал на рекламе 20 миллионов евро. У футболиста подписаны контракты с 13-ю спонсорами. Из 20 миллионов около 85% поступили на счет компании NR Sport, которой руководит отец игрока Неймар да Силва Сантос.

Такое решение по распределению доходов родители игрока приняли еще 2006 году, когда Неймару было 14 лет.

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