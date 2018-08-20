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    РПЛ. «Динамо» примет «Уфу» в заключительном матче 4-го тура

    В понедельник, 20 августа, состоится заключительный матч четвертого тура российской Премьер-лиги. В нем встретятся «Динамо» и «Уфа».

    РПЛ. 4-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа

    20 августа, 19:30 по московскому времени

    Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Новосельцев, 12; 1:1 – Попович, 69 (с пенальти); 1:2 – Сутормин, 77; 1:3 – Чуканов, 83.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 10; 2:0 – Бистрович, 77; 3:0 – Чалов, 82.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Зе Луиш, 88.

    Удаление: Ари, 90+1 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Байрамян, 84; 1:1 – Мбенгуе, 90+4.

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Крыховяк, 37.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бавин, 6; 1:1 – Дриусси, 12; 2:1 – Дриусси, 16; 3:1 – Дзюба, 78; 4:1 – Паредес, 89.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 31; 2:0 – Сигурдарсон, 35; 3:0 – Ионов, 58; 4:0 – Гулиев, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 18:30
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 августа 2018, 21:23

      Домашние стены Динамо... Нормально играла Уфа, но подсела... Видно усталость. да и душно, погода не футбольная.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 20 августа 2018, 20:14

      На данный момент игры судья откровенно не видит нарушений со стороны игроков Динамо,чаще свистит против Уфы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 августа 2018, 19:36

      Динамо надо идти вверх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67326

      portero 20 августа 2018, 18:52

      Удачи Уфа!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 20 августа 2018, 14:09

      Игра равных по силам соперников.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 20 августа 2018, 13:35

      Динамо Победа!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 августа 2018, 09:44

      Динамо с Уфой на ничью безголевую наиграют.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Krd123 20 августа 2018, 00:15

      Ставил на ничью, но ожидаемо прогадал... С победой соседи! Игра была хорошая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 августа 2018, 07:49

      Я думаю пора начинать выигрывать !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 августа 2018, 06:48

      наказали сеть магнитных забегаловок - молодцы...
      - а за вову буду голосовать только за то, что отжал у этого барыги, сеть легализованной просрочки и ширпотреба

      1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Боцман59rus 20 августа 2018, 19:26

      А Магнит стал лучше? Говном был, говном остался

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Saang (SCR) 20 августа 2018, 19:30

      Да накуй он вообще нужен, у нас с появлением этих говносетей, всех мелких предпринимателей с рынка выжили, с дешевыми и качественными продуктами

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Боцман59rus 20 августа 2018, 19:52

      По мне что Магнит, что дядя Армен с магазином Продукты 24 продают одинаковую фуету

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Saang (SCR) 20 августа 2018, 19:56

      чурки не при чем, не кидайся из крайности в крайность

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Боцман59rus 20 августа 2018, 20:01

      Хосспаде, ну пусть будет не дядя Армен а Олегываныч или дядя Максим или ИП Алексей Петрович Стрельников - суть одна и так же. Объясни мне существенную разницу между ним и сетью - на людей не работает никто, только на свой карман.

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