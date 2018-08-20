РПЛ. «Динамо» примет «Уфу» в заключительном матче 4-го тура

В понедельник, 20 августа, состоится заключительный матч четвертого тура российской Премьер-лиги. В нем встретятся «Динамо» и «Уфа».

РПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Уфа

20 августа, 19:30 по московскому времени

Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Новосельцев, 12; 1:1 – Попович, 69 (с пенальти); 1:2 – Сутормин, 77; 1:3 – Чуканов, 83.

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 10; 2:0 – Бистрович, 77; 3:0 – Чалов, 82.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зе Луиш, 88.

Удаление: Ари, 90+1 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Байрамян, 84; 1:1 – Мбенгуе, 90+4.

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Крыховяк, 37.

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Бавин, 6; 1:1 – Дриусси, 12; 2:1 – Дриусси, 16; 3:1 – Дзюба, 78; 4:1 – Паредес, 89.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигурдарсон, 31; 2:0 – Сигурдарсон, 35; 3:0 – Ионов, 58; 4:0 – Гулиев, 84.

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