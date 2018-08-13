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    Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали от городских властей 4,8 миллиарда

    АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» подали иски в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с городского комитета 4,8 миллиарда рублей.

    Обе компании – экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург».

    «Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком», – говорится в сообщении источника.

    Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.

    Источник: Интерфакс

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    13.08.2018 21:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 14 августа 2018, 14:44

      +++

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 августа 2018, 12:32

      ...не насосолись ***....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:21

      что-то опять хитрое замыслили, подумали что если есть возможность срубить еще то почему бы и не попробовать)

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 августа 2018, 09:47

      да хорош уже

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 августа 2018, 00:16

      Заказчики... подрядчики... а "бабки" - где? Где посадки, про которые ВВП спрашивал? Болото......

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 августа 2018, 23:15

      Начинают сплывать не учтенные расходы на строительство, а цена самого стадиона становится более реальной чем нам тут говорят )))

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 13 августа 2018, 22:58

      Трудно будет взыскать такую внушительную сумму.

      4
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 августа 2018, 22:53

      хотелось бы верить, что подрядчик и заказчик действительно две разные стороны. А то подрядчик как-то странно смел и оторван от реальности ) Что наводит на сугубо субъективную оценочную гипотезу: не у себя ли самих кто-то что-то хочет куда-то взыскать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 22:31

      Бакланы разлетелись не с кого теперь бабки взыскивать...

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 августа 2018, 22:18

      Наворовали во время строительства, так им ещё мало

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