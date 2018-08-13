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  • Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали от городских властей 4,8 миллиарда

Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали от городских властей 4,8 миллиарда

13 августа 2018, 21:20
20

АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» подали иски в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с городского комитета 4,8 миллиарда рублей.

Обе компании – экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург».

«Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком», – говорится в сообщении источника.

Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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Yev
1534186377
Пацаны в казино проигрались в монаках и ласвегасах, деньги нужны.
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AHTUNGBOL
1534186843
На самом деле стандартная история, обычные субподрядчики и субсубподрядчики деньги не воруют по одной простой причине, они их не получают, но зато они выполняют все строительные обязательства, а когда обязательства выполнены перед заказчиками, те начинают морозиться мол денег пока нет, но вы держитесь, а деньги давно распилены в кабинетах и до обычных строительных организаций доходят реальные крохи или вообще ничего...
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GoLenaStop
1534187652
Вот и доигрались в мировой футбол... Почему в нашей стране можно воровать миллиардами, и за это ничего не будет, а за проглоченный пончик в сукер-маркете кандалы оденут или изобьют? Ладно, забудем, и осадочек отмоем... Футбол выше всего. Удачи всем! Берегите себя.
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BRO_football
1534187936
Наворовали во время строительства, так им ещё мало
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Рубик Докоян
1534188706
Бакланы разлетелись не с кого теперь бабки взыскивать...
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exreporter
1534190008
хотелось бы верить, что подрядчик и заказчик действительно две разные стороны. А то подрядчик как-то странно смел и оторван от реальности ) Что наводит на сугубо субъективную оценочную гипотезу: не у себя ли самих кто-то что-то хочет куда-то взыскать.
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zigbert
1534190336
Трудно будет взыскать такую внушительную сумму.
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мы_не_рабы
1534194960
Заказчики... подрядчики... а "бабки" - где? Где посадки, про которые ВВП спрашивал? Болото......
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OfaZavr
1534231276
что-то опять хитрое замыслили, подумали что если есть возможность срубить еще то почему бы и не попробовать)
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Спартак10000
1534247040
+++
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