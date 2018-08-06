Рамос намекнул, что покинет «Реал» в 2022 году

Защитник «Реала» Серхио Рамос намекнул, что планирует покинуть клуб через четыре года.

32-летний футболист вызвал разговоры общественности об уходе после загадочной публикации в социальных сетях.

Обращаясь к своему хорошему другу Лукасу Васкесу, который был капитаном команды в товарищеском матч против «Ювентуса», Рамос сказал: «У тебя осталось всего четыре года, и я брошу повязку... (Начо, Карвахаль…)».

Нынешний контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2020 года, но его комментарий неизбежно вызвал предположения, что уже сейчас он планирует жить за пределами Мадрида. Пост защитника предполагает, что его следующий контракт будет последним в качестве футболиста «Реала».