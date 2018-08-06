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    Рамос намекнул, что покинет «Реал» в 2022 году

    Защитник «Реала» Серхио Рамос намекнул, что планирует покинуть клуб через четыре года.

    32-летний футболист вызвал разговоры общественности об уходе после загадочной публикации в социальных сетях.

    Обращаясь к своему хорошему другу Лукасу Васкесу, который был капитаном команды в товарищеском матч против «Ювентуса», Рамос сказал: «У тебя осталось всего четыре года, и я брошу повязку... (Начо, Карвахаль…)».

    Нынешний контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2020 года, но его комментарий неизбежно вызвал предположения, что уже сейчас он планирует жить за пределами Мадрида. Пост защитника предполагает, что его следующий контракт будет последним в качестве футболиста «Реала».

    Источник: Tribalfootball

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    06.08.2018 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 12:02

      После Реала остается только на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 16:03

      Ну прямо новость какая. Я думаю, что даже раньше, т.к. в 2022 уже 36 лет будет. Тут и говорить ничего не надо, и так ясно, что возраст возьмёт своё.

      1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 6 августа 2018, 14:23

      Так-то грядет большая перестройка.
      Почти точно то же самое, что и в ЦСКА по ряду исполнителей. Я почти наверняка уверен, что в ближайший год уйдут и Серхио Рамос, и Лука Модрич, и Карим Бензема. С определенной уверенностью и наверное с энтузиазмом можно спровадить только француза (в нынешнее время форвардов экстра-класса найдется с десяток). Карима вообще казалось бы держали именно из-за наличия в основной обойме двух абсолютных автомобиля в лице Гарета Бейла и Криштиану Роналду. Карим тут как искусственный интеллект в Тесле, знает кому и как отдать, чтобы не угодить в кювет. Но с уходом португальца роль Гарета увеличивается, однако держать мало забивающего, но много открывающегося, много пасующегося и много работающего Карима рядом с таким же Бейлом неоправданно. Нужен забивной нападающий в новый состав. Выбор велик, надеюсь не прогадают. А Карим найдет себя в любом клубе: Арсенал, Бавария, Наполи или тот же ПСЖ.
      Уход Луки не возымеет радости, но заставит задуматься. С одной стороны откроет дорогу перспективнейшему Ковачичу, но такие вещи как Лука он в силу антропометрических особенностей тела выдать не сможет. Но у него уйма плюсов - почти таких же, как и у Модрича. Прямую замену искать не будут, я думаю.
      Серхио Рамос. В идеале хотелось бы обменять его на Де Хеа. Будет однозначно интересно поглядеть на Рамоса в Англии. Тут тоже вряд ли будет прямая замена - скорее всего, придет время Начо. Поздно, но придет.
      Все еще с нетерпением жду мегакрутого трансфера Азара в Реал. Либо он придет, либо нападающий.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 августа 2018, 13:56

      :( хочу в 2014 когда все были на месте и моложе..

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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 августа 2018, 13:47

      Конечно, поедет в Китай или Катар, как никак возраст предпенсионеый, надо денежек на последок подбить.

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