Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рамос намекнул, что покинет «Реал» в 2022 году

6 августа 2018, 13:45
5

Защитник «Реала» Серхио Рамос намекнул, что планирует покинуть клуб через четыре года.

32-летний футболист вызвал разговоры общественности об уходе после загадочной публикации в социальных сетях.

Обращаясь к своему хорошему другу Лукасу Васкесу, который был капитаном команды в товарищеском матч против «Ювентуса», Рамос сказал: «У тебя осталось всего четыре года, и я брошу повязку... (Начо, Карвахаль…)».

Нынешний контракт защитника с «Реалом» рассчитан до 2020 года, но его комментарий неизбежно вызвал предположения, что уже сейчас он планирует жить за пределами Мадрида. Пост защитника предполагает, что его следующий контракт будет последним в качестве футболиста «Реала».

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yev
1533552474
Конечно, поедет в Китай или Катар, как никак возраст предпенсионеый, надо денежек на последок подбить.
Ответить
DeStar
1533552983
:( хочу в 2014 когда все были на месте и моложе..
Ответить
A-Den
1533554621
Так-то грядет большая перестройка. Почти точно то же самое, что и в ЦСКА по ряду исполнителей. Я почти наверняка уверен, что в ближайший год уйдут и Серхио Рамос, и Лука Модрич, и Карим Бензема. С определенной уверенностью и наверное с энтузиазмом можно спровадить только француза (в нынешнее время форвардов экстра-класса найдется с десяток). Карима вообще казалось бы держали именно из-за наличия в основной обойме двух абсолютных автомобиля в лице Гарета Бейла и Криштиану Роналду. Карим тут как искусственный интеллект в Тесле, знает кому и как отдать, чтобы не угодить в кювет. Но с уходом португальца роль Гарета увеличивается, однако держать мало забивающего, но много открывающегося, много пасующегося и много работающего Карима рядом с таким же Бейлом неоправданно. Нужен забивной нападающий в новый состав. Выбор велик, надеюсь не прогадают. А Карим найдет себя в любом клубе: Арсенал, Бавария, Наполи или тот же ПСЖ. Уход Луки не возымеет радости, но заставит задуматься. С одной стороны откроет дорогу перспективнейшему Ковачичу, но такие вещи как Лука он в силу антропометрических особенностей тела выдать не сможет. Но у него уйма плюсов - почти таких же, как и у Модрича. Прямую замену искать не будут, я думаю. Серхио Рамос. В идеале хотелось бы обменять его на Де Хеа. Будет однозначно интересно поглядеть на Рамоса в Англии. Тут тоже вряд ли будет прямая замена - скорее всего, придет время Начо. Поздно, но придет. Все еще с нетерпением жду мегакрутого трансфера Азара в Реал. Либо он придет, либо нападающий.
Ответить
Cules2013
1533560637
Ну прямо новость какая. Я думаю, что даже раньше, т.к. в 2022 уже 36 лет будет. Тут и говорить ничего не надо, и так ясно, что возраст возьмёт своё.
Ответить
zigbert
1533632575
После Реала остается только на пенсию.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Список самых дорогих клубов мира
13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+