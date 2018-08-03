Черчесов: «Интерес к футболу есть, семьи ходят на трибуны. Это одно из главных завоеваний ЧМ-2018»

да. но общественное сознание зыбкое. если в прямом эфире на первом канале в прайм-тайм играть так, как играли Суперкубо Локо и ЦСКА, то все загубим. Этот матч был такой возможностью. Но обе команды паслись и щипали травку.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2018.
«Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть – а нам там понравилось, – нужно добиваться титулов. Добьемся – опять там окажемся. Мотивация есть.
Хорошо бы, чтобы этот интерес, который сейчас возник во всей стране, не угас. Читаю – в Самаре стадион полный, в Волгограде – 30 тысяч болельщиков. Так что интерес есть, он продолжается, инфраструктура готова, семьями ходят на трибуны. И теперь задача нашего тренерского корпуса – реально готовить команды, чтобы они были интересные. Вот это одно из самых главных завоеваний», – сказал Черчесов.
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