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  • Черчесов: «Интерес к футболу есть, семьи ходят на трибуны. Это одно из главных завоеваний ЧМ-2018»

Черчесов: «Интерес к футболу есть, семьи ходят на трибуны. Это одно из главных завоеваний ЧМ-2018»

3 августа 2018, 01:58
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2018.

«Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть – а нам там понравилось, – нужно добиваться титулов. Добьемся – опять там окажемся. Мотивация есть.

Хорошо бы, чтобы этот интерес, который сейчас возник во всей стране, не угас. Читаю – в Самаре стадион полный, в Волгограде – 30 тысяч болельщиков. Так что интерес есть, он продолжается, инфраструктура готова, семьями ходят на трибуны. И теперь задача нашего тренерского корпуса – реально готовить команды, чтобы они были интересные. Вот это одно из самых главных завоеваний», – сказал Черчесов.

1-й тур РПЛ стал рекордным по средней посещаемости

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Mirak92
1533256221
Ну так,а кому не нравиться шоу.тем более,выпить и покречать на весь город,законно
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simoron81
1533264153
ДА УЖ
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maxon1256
1533277361
да нет никакого интереса, просто стадионы новые, вот народ и идет поглазеть. потом будут ходить как обычно, 10-12 т
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FanatSerj
1533279328
"семьями ходят на трибуны" - кстати да, условия просто космически улучшились по сравнению со старыми "сарай" аренами, где на весь стадион с пару десятков перевозимых био туалетов стояло.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1533283997
Какая-то странная у футболистов наших реакция на полные трибуны - вообще забивать перестали. С перепугу что ли?
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yorgenbarenz
1533318033
Да,Стас! До твоей феерической победы на мундиале,никогда народ не ходил семьями на стадион.Никогда! Только с любовницами....
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exreporter
1533320104
да. но общественное сознание зыбкое. если в прямом эфире на первом канале в прайм-тайм играть так, как играли Суперкубо Локо и ЦСКА, то все загубим. Этот матч был такой возможностью. Но обе команды паслись и щипали травку.
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