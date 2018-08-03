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    Черчесов: «Интерес к футболу есть, семьи ходят на трибуны. Это одно из главных завоеваний ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении команды на ЧМ-2018.

    «Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть – а нам там понравилось, – нужно добиваться титулов. Добьемся – опять там окажемся. Мотивация есть.

    Хорошо бы, чтобы этот интерес, который сейчас возник во всей стране, не угас. Читаю – в Самаре стадион полный, в Волгограде – 30 тысяч болельщиков. Так что интерес есть, он продолжается, инфраструктура готова, семьями ходят на трибуны. И теперь задача нашего тренерского корпуса – реально готовить команды, чтобы они были интересные. Вот это одно из самых главных завоеваний», – сказал Черчесов.

    1-й тур РПЛ стал рекордным по средней посещаемости

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2018 01:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 3 августа 2018, 21:15

      да. но общественное сознание зыбкое. если в прямом эфире на первом канале в прайм-тайм играть так, как играли Суперкубо Локо и ЦСКА, то все загубим. Этот матч был такой возможностью. Но обе команды паслись и щипали травку.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 августа 2018, 20:40

      Да,Стас! До твоей феерической победы на мундиале,никогда народ не ходил семьями на стадион.Никогда! Только с любовницами....

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 августа 2018, 11:13

      Какая-то странная у футболистов наших реакция на полные трибуны - вообще забивать перестали. С перепугу что ли?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 09:55

      "семьями ходят на трибуны" - кстати да, условия просто космически улучшились по сравнению со старыми "сарай" аренами, где на весь стадион с пару десятков перевозимых био туалетов стояло.

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 3 августа 2018, 09:22

      да нет никакого интереса, просто стадионы новые, вот народ и идет поглазеть. потом будут ходить как обычно, 10-12 т

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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 августа 2018, 05:42

      ДА УЖ

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 августа 2018, 03:30

      Ну так,а кому не нравиться шоу.тем более,выпить и покречать на весь город,законно

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Mirak92 3 августа 2018, 08:37

      Чо там после выпить делать надо?)))

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