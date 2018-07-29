Гендиректор «Сибири» – о судействе игры со «СКА-Хабаровском»: «Нас ****, а мы крепчаем»

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский прокомментировал судейство в матче третьего тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (1:1). В ворота сибиряков в компенсированное время назначили пенальти, который был реализован.

– Есть что сказать?

– Есть, но слова на ум в основном приходит нецензурные. Надеюсь, что в таких матчах команда будет только закаляться. Есть армейская поговорка «Нас ****, а мы крепчаем».

Судейство отличное. Гостевое. Я смотрю второй дивизион, ЛФЛ – там давно такого нет.