Черчесов: «В плане результатов сборной России планка поднята довольно высоко. Хотелось бы продолжать в том же духе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что намерен продолжать работать с национальной командой в том же духе.

Сегодня РФС продлил контракт со специалистом по схеме «2+2».

«Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе «2+2 года». Рад, что мы продолжим работу со сборной России.

В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством», – сказал Черчесов.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.