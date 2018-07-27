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  • Черчесов: «В плане результатов сборной России планка поднята довольно высоко. Хотелось бы продолжать в том же духе»

Черчесов: «В плане результатов сборной России планка поднята довольно высоко. Хотелось бы продолжать в том же духе»

27 июля 2018, 16:59

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что намерен продолжать работать с национальной командой в том же духе.

Сегодня РФС продлил контракт со специалистом по схеме «2+2».

«Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе «2+2 года». Рад, что мы продолжим работу со сборной России.

В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством», – сказал Черчесов.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

Источник: РФС
Россия Россия Черчесов Станислав
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