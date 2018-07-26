Черчесов: «Сегодня-завтра решим вопросы по контракту. Общаюсь только с РФС»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС.
«Я думаю, что сегодня-завтра свои вопросы по контракту мы с федерацией решим.
Есть Лига наций, чемпионат Европы, главное быть достойным, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность. Понятно, что будут и осечки, но нужно стараться.
С другими командами я не разговаривал – я общаюсь сегодня с РФС, это мой принцип», – сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что Черчесову предложат контракт по схеме «2+2».
РФС предложит Черчесову новый контракт по схеме 2+2
Источник: ТАСС