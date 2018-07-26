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  • Черчесов: «Сегодня-завтра решим вопросы по контракту. Общаюсь только с РФС»

Черчесов: «Сегодня-завтра решим вопросы по контракту. Общаюсь только с РФС»

26 июля 2018, 22:59
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС.

«Я думаю, что сегодня-завтра свои вопросы по контракту мы с федерацией решим.

Есть Лига наций, чемпионат Европы, главное быть достойным, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность. Понятно, что будут и осечки, но нужно стараться.

С другими командами я не разговаривал – я общаюсь сегодня с РФС, это мой принцип», – сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что Черчесову предложат контракт по схеме «2+2».

РФС предложит Черчесову новый контракт по схеме 2+2

Источник: ТАСС
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Lev Aleks
1532637926
))))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1532645665
Не факт что +2 стрельнет - перед каждой отборочной заезжать на две недели в Австрию не получится. Вполне возможно опять начнут вату катать.
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ДАША Д
1532658382
2,5 млн. Евро на всех выбил.
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Kollljan
1532663642
Гнать его надо в три шеи, пока не поздно.
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zigbert
1532674562
Черчесов - сама уверенность.
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