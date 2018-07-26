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  • Глава РФС: «Бюджет на тренерский штаб сборной России – 2,5 миллиона. В ближайшее время объявим о подписании контракта»

Глава РФС: «Бюджет на тренерский штаб сборной России – 2,5 миллиона. В ближайшее время объявим о подписании контракта»

26 июля 2018, 13:52
3

Генеральный директор РФС Александр Алаев подтвердил, что организация продлит контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы выслушали доклад Черчесова. Вчера этот вопрос обсуждался в сфере тренеров, со статистикой и доводами. Всe это есть на сайте РФС, кто хочет посмотреть все цифры и всю статистику, то милости просим на сайт.

Выступление сборной признано успешным, других слов быть не может. К сожалению, были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Работа Черчесова и его штаба одобрена. Сегодня по согласованию исполкома РФС мы подготовили предложение Черчесову на дальнейшее сотрудничество по схеме «2+2».

Бюджет на тренерский штаб – 2,5 миллиона евро. В ближайшее время мы объявим о подписании контракта», – сказал Алаев.

Черчесов возглавил национальную команду в августе 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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h3LL1k
1532603619
не верю что такой бюджет.....
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hevbn 28
1532604849
Если бы решили не продлевать контракт с Черчесовым (а до ЧМ не собирались этого делать) этого бы никто не понял. По сути Станислава Саламовича критиковали за товарищеские матчи (а других и не было) которые не имели никакого значения , а на турнире который имел значение (да ещё какое ) как не крути команда Черчесова добилась лучшего результата "чёрт знает" за сколько лет , да ещё по игре выглядели прям скажем не плохо при чём сами этого не ожидали от себя. Теперь вопрос в том сможет ли команда Черчесова закрепиться на этом уровне , а для этого надо хорошо сыграть в Лиги Нации и попасть на ЧЕ, у сборной Хиддинга это не получилось (хоть команда у него была более талантливая , чем сейчас) , очень интересно получится ли у сборной это сделать сейчас , кажется все предпосылки к этому есть , по крайней мере больше чем до ЧМ. Желаю удачи в этом сборной.
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alex1951
1532609479
Эти 2.5 лимона -РФС по доброте своей ,так,на ,,погулять,, выделил.... ну и шоб народ не возмущался, если туда прицепили бы еще два нуля)))
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