Глава РФС: «Бюджет на тренерский штаб сборной России – 2,5 миллиона. В ближайшее время объявим о подписании контракта»

Генеральный директор РФС Александр Алаев подтвердил, что организация продлит контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы выслушали доклад Черчесова. Вчера этот вопрос обсуждался в сфере тренеров, со статистикой и доводами. Всe это есть на сайте РФС, кто хочет посмотреть все цифры и всю статистику, то милости просим на сайт.

Выступление сборной признано успешным, других слов быть не может. К сожалению, были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Работа Черчесова и его штаба одобрена. Сегодня по согласованию исполкома РФС мы подготовили предложение Черчесову на дальнейшее сотрудничество по схеме «2+2».

Бюджет на тренерский штаб – 2,5 миллиона евро. В ближайшее время мы объявим о подписании контракта», – сказал Алаев.

Черчесов возглавил национальную команду в августе 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.