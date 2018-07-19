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  • «Зенит»: «Из-за действий отдельных лиц, 50 тысяч болельщиков не попадут на первый еврокубковый матч сезона»

«Зенит»: «Из-за действий отдельных лиц, 50 тысяч болельщиков не попадут на первый еврокубковый матч сезона»

19 июля 2018, 09:05
24

«Зенит» выразил сожаление о решении УЕФА отклонить апелляцию клуба на закрытие домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.

«К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками, и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц, 50 тысяч наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона», – заявил представитель пресс-службы петербургского клуба.

«Зенит» был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» 15 марта в Санкт-Петербурге, который завершился со счетом 1:1. Болельщики бросали посторонние предметы на поле, блокировали лестничные проходы и проявляли расизм.

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит
Комментарии (24)
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Рубик Докоян
1531980755
Нашим клубам не впервой играть при пустых трибунах из-за поведения так называемых "болельщиков" и платить огромные штрафы. Но ответных действенных мер так и не могут принять в отношении их.
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1bear
1531982274
...в обстановке безнаказанности эти "болельщики" и дальше будут также себя "проявлять"...
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Наварх
1531984398
Повесьте больше камер и пару, тройку человек на обзор, найти не сложно таких уродов, которые портят праздник десяткам тысяч людей. Без трибун и игра не та, отражается на команде и даже на просмотре по телевизору, так что портят праздник всем болельщикам клуба. Пару раз поймать за руку и оштрафовать на круглую сумму или на сумму которую теряет клуб. Вот тогда и мозгов прибавится у идиотов.
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Garrincha58
1531985094
не допускать вираж на все международные матчи и все само собой рассосется какой толк от них не понимаю одни убытки постоянно платят штрафы санкции УЕФА и тд и тп
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vick-north-west
1531985399
Основной спонсор ЛЧ играет дома без зрителей матч ЛЕ в квалификации. Это прикольно.
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zigbert
1531986546
Борьбы никакой не ведется с такими лицами, отсюда такой неутешительный результат.
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baden69
1531989039
Пока клуб будет прощать тех, кто приносит весь этот "геморрой", так и будет продолжаться. Нужно запретить вход на стадион этим псевдоболелам и остальные немного задумаются.
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examino
1531992308
Сами ведь в своём официальном Твиттере призывали шуметь, когда Вернер получает мяч (упомянув, что при сильном шуме у него кружится голова). Некрасиво поступает клуб - болельщики поступают ещё хуже.
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vodomut
1531993526
не хамите ребята из "култьт столицы"и всё
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paracetamol
1532004503
Вычислять не пущать, три года!
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