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    «Зенит»: «Из-за действий отдельных лиц, 50 тысяч болельщиков не попадут на первый еврокубковый матч сезона»

    «Зенит» выразил сожаление о решении УЕФА отклонить апелляцию клуба на закрытие домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.

    «К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками, и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц, 50 тысяч наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона», – заявил представитель пресс-службы петербургского клуба.

    «Зенит» был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» 15 марта в Санкт-Петербурге, который завершился со счетом 1:1. Болельщики бросали посторонние предметы на поле, блокировали лестничные проходы и проявляли расизм.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2018 09:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 июля 2018, 18:35

      а может наши юрасты и чиновники гав.но порядочное???? а то всё на болел списывают

      0
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 19 июля 2018, 15:48

      Вычислять не пущать, три года!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 19 июля 2018, 12:45

      не хамите ребята из "култьт столицы"и всё

      -1
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      Рейтинг: +12

      examino 19 июля 2018, 12:25

      Сами ведь в своём официальном Твиттере призывали шуметь, когда Вернер получает мяч (упомянув, что при сильном шуме у него кружится голова). Некрасиво поступает клуб - болельщики поступают ещё хуже.

      1
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      Рейтинг: +2401

      baden69 19 июля 2018, 11:30

      Пока клуб будет прощать тех, кто приносит весь этот "геморрой", так и будет продолжаться. Нужно запретить вход на стадион этим псевдоболелам и остальные немного задумаются.

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:49

      Борьбы никакой не ведется с такими лицами, отсюда такой неутешительный результат.

      8
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 19 июля 2018, 10:44

      Долбоящеров везде хватает..... свои же теперь по мозгам надают тем валенкам) а их родной клуб теряет хорошие деньги

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 июля 2018, 10:29

      Основной спонсор ЛЧ играет дома без зрителей матч ЛЕ в квалификации. Это прикольно.

      3
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 19 июля 2018, 10:24

      не допускать вираж на все международные матчи и все само собой рассосется какой толк от них не понимаю одни убытки постоянно платят штрафы санкции УЕФА и тд и тп

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Garrincha58 19 июля 2018, 10:54

      какой толк?Вираж создаёт 80% шума на стадионе,уже было что вираж молчал...слышно было как игроки кричат при полном петровиче.

      0
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      Рейтинг: +3479

      acor94 > 3a zenit 19 июля 2018, 11:42

      Ну и хорошо что молчат. Мешают смотреть футбол и обсуждать игру с друзьями.

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      Рейтинг: +345

      Наварх 19 июля 2018, 10:13

      Повесьте больше камер и пару, тройку человек на обзор, найти не сложно таких уродов, которые портят праздник десяткам тысяч людей. Без трибун и игра не та, отражается на команде и даже на просмотре по телевизору, так что портят праздник всем болельщикам клуба. Пару раз поймать за руку и оштрафовать на круглую сумму или на сумму которую теряет клуб. Вот тогда и мозгов прибавится у идиотов.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Наварх 19 июля 2018, 10:56

      там всё висит,всё они видят,почему не привлекают-отстраняют не понятно.

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