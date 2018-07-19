«Зенит»: «Из-за действий отдельных лиц, 50 тысяч болельщиков не попадут на первый еврокубковый матч сезона»

«Зенит» выразил сожаление о решении УЕФА отклонить апелляцию клуба на закрытие домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.

«К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками, и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц, 50 тысяч наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона», – заявил представитель пресс-службы петербургского клуба.

«Зенит» был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» 15 марта в Санкт-Петербурге, который завершился со счетом 1:1. Болельщики бросали посторонние предметы на поле, блокировали лестничные проходы и проявляли расизм.