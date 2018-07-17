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Кэйхилл объявил о завершении карьеры в сборной Австралии

17 июля 2018, 06:07
4

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Сегодня я официально завершаю карьеру в сборной Австралии. Сложно описать словами то, что для меня значило представлять свою страну. Огромное спасибо всем за поддержку на протяжении всей моей карьеры в сборной», – написал Кэйхилл в твиттере.

38-летний футболист провел 107 матчей за сборную Австралии. На его счету 50 голов. Он сыграл на четырех чемпионатах мира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Австралия Кэхилл Тим
Комментарии (4)
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Евгений П
1531800018
Знатная карьера
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Cules2013
1531804573
Что ж, 39-й год пошёл, это понятно. Жаль, что не смог забить на этом ЧМ. Кейхилл один из последних представителей старой гвардии, с ним уходит целая эпоха. Такое впечатление, что сейчас таких футболистов нет, именно ни как игроков, а, скорее, как личностей. Удачи тебе Тим в дальнейшем!
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OfaZavr
1531813327
итак молодец как и у нас Игнашевич до такого возраста выступал на хорошем уровне, очень это напряженно и заслуживает большого уважения. удачи Тим!
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zigbert
1531901191
Свой вклад для сборной, сделал достойно.
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