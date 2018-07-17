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    Кэйхилл объявил о завершении карьеры в сборной Австралии

    Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры в национальной команде.

    «Сегодня я официально завершаю карьеру в сборной Австралии. Сложно описать словами то, что для меня значило представлять свою страну. Огромное спасибо всем за поддержку на протяжении всей моей карьеры в сборной», – написал Кэйхилл в твиттере.

    38-летний футболист провел 107 матчей за сборную Австралии. На его счету 50 голов. Он сыграл на четырех чемпионатах мира.

    Источник: Twitter

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    17.07.2018 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:06

      Свой вклад для сборной, сделал достойно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:42

      итак молодец как и у нас Игнашевич до такого возраста выступал на хорошем уровне, очень это напряженно и заслуживает большого уважения. удачи Тим!

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 июля 2018, 08:16

      Что ж, 39-й год пошёл, это понятно. Жаль, что не смог забить на этом ЧМ.
      Кейхилл один из последних представителей старой гвардии, с ним уходит целая эпоха.
      Такое впечатление, что сейчас таких футболистов нет, именно ни как игроков, а, скорее, как личностей.
      Удачи тебе Тим в дальнейшем!

      6
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 июля 2018, 07:00

      Знатная карьера

      3
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