Кэйхилл объявил о завершении карьеры в сборной Австралии

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Сегодня я официально завершаю карьеру в сборной Австралии. Сложно описать словами то, что для меня значило представлять свою страну. Огромное спасибо всем за поддержку на протяжении всей моей карьеры в сборной», – написал Кэйхилл в твиттере.

38-летний футболист провел 107 матчей за сборную Австралии. На его счету 50 голов. Он сыграл на четырех чемпионатах мира.