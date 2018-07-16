Петер Шмейхель: «Судья украл финал чемпионата мира»

Не судья украл, а VAR украл.
Зачем нужно было это хрень внедрять, раз толку как от козла молока? VAR в нынешнем виде лишь добавил футболу скандальности, одновременно убивая силовую составляющую.
Петер знает, о чём говорит: Дания от этого вара тоже не раз пострадала.
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает ошибочным решение главного судьи финального матча чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия аргентинца Нестора Питаны.
Арбитр в первом тайме назначил пенальти в ворота балканской команды, воспользовавшись подсказкой системы видеопомощи VAR.
«Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли.
Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов», – заявил Шмейхель.
Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.
Это было красивейшее награждение. Из-за дождя