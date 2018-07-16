Петер Шмейхель: «Судья украл финал чемпионата мира»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает ошибочным решение главного судьи финального матча чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия аргентинца Нестора Питаны.

Арбитр в первом тайме назначил пенальти в ворота балканской команды, воспользовавшись подсказкой системы видеопомощи VAR.

«Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли.

Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов», – заявил Шмейхель.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Это было красивейшее награждение. Из-за дождя