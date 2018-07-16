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Петер Шмейхель: «Судья украл финал чемпионата мира»

16 июля 2018, 09:40
6

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает ошибочным решение главного судьи финального матча чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия аргентинца Нестора Питаны.

Арбитр в первом тайме назначил пенальти в ворота балканской команды, воспользовавшись подсказкой системы видеопомощи VAR.

«Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли.

Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов», – заявил Шмейхель.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

Источник: RT
Чемпионат мира Франция Хорватия Питана Нестор
Комментарии (6)
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_MATRIX_
1531724624
Украл??? Петя, да ты с дуба рухнул, наверное. Тогда судья украл победу у сборной России, когда не поставил пенальти за фол на нашем форварде перед тем, как усташи забили второй гол в доп. время. Короче - не звезди. Франки заслуженно долбанули "домагоев".
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alex1951
1531724831
Всегда будут недовольные.Угодить всем не получится. Да,конечно,случайные случайности привели к ,,необязательным,, голам в ворота хорватов,что не соответствовало рисунку игры.... Но тем не менее французы выглядели свежее, У хорватов путь к финалу сожрал кучу сил и это скажет каждый... Так что - они тоже молодцы! А вообщем все получилось,все довольны - и ваши,и наши и не наши)))))
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Nimnul
1531731407
Нет,Перишич играл(зачем???)рукой сознательно. На повторе четко видно,как он меняет положение ладони,что-бы достать до мяча. Хорваты смотрелись лучше,играли настойчивее. Французы откровенно тянули время. Противно было смотреть. 20 лет назад они стали чемпионами заслуженно и красиво. В этот раз...
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mihail200606
1531732361
Нытье это по поводу судейства ни к месту.. Была игра рукой в штрафной,изменившая направление мяча.положение ее было неестественным. А в целом все равно французы были лучше..
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Danish Dynamite
1531738025
Не судья украл, а VAR украл. Зачем нужно было это хрень внедрять, раз толку как от козла молока? VAR в нынешнем виде лишь добавил футболу скандальности, одновременно убивая силовую составляющую. Петер знает, о чём говорит: Дания от этого вара тоже не раз пострадала.
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