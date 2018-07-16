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    Петер Шмейхель: «Судья украл финал чемпионата мира»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает ошибочным решение главного судьи финального матча чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия аргентинца Нестора Питаны.

    Арбитр в первом тайме назначил пенальти в ворота балканской команды, воспользовавшись подсказкой системы видеопомощи VAR.

    «Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли.

    Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил сборной Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов», – заявил Шмейхель.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

    Источник: RT

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    16.07.2018 09:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2018, 13:47

      Не судья украл, а VAR украл.
      Зачем нужно было это хрень внедрять, раз толку как от козла молока? VAR в нынешнем виде лишь добавил футболу скандальности, одновременно убивая силовую составляющую.
      Петер знает, о чём говорит: Дания от этого вара тоже не раз пострадала.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июля 2018, 12:12

      Нытье это по поводу судейства ни к месту.. Была игра рукой в штрафной,изменившая направление мяча.положение ее было неестественным.
      А в целом все равно французы были лучше..

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 16 июля 2018, 11:56

      Нет,Перишич играл(зачем???)рукой сознательно. На повторе четко видно,как он меняет положение ладони,что-бы достать до мяча. Хорваты смотрелись лучше,играли настойчивее. Французы откровенно тянули время. Противно было смотреть. 20 лет назад они стали чемпионами заслуженно и красиво. В этот раз...

      -2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 июля 2018, 10:07

      Всегда будут недовольные.Угодить всем не получится.
      Да,конечно,случайные случайности привели к ,,необязательным,, голам в ворота хорватов,что не соответствовало рисунку игры....
      Но тем не менее французы выглядели свежее,
      У хорватов путь к финалу сожрал кучу сил и это скажет каждый...
      Так что - они тоже молодцы!
      А вообщем все получилось,все довольны - и ваши,и наши и не наши)))))

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert > alex1951 16 июля 2018, 13:57

      Как говорится :"Всем сестрам по серьгам".

      2
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 16 июля 2018, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Украл??? Петя, да ты с дуба рухнул, наверное. Тогда судья украл победу у сборной России, когда не поставил пенальти за фол на нашем форварде перед тем, как усташи забили второй гол в доп. время.

      Короче - не звезди. Франки заслуженно долбанули "домагоев".

      -4
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