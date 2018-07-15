ЧМ-2018. Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира

В финальном матче ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» сборная Франции победила Хорватию – 4:2.

Французы стали чемпионами мира впервые с 1998 года.

Главный тренер Дидье Дешам стал чемпионом мира в качестве тренера и игрока.

ЧМ-2018. Финал

Франция – Хорватия – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Манджукич, 18 (в свои ворота); 1:1 – Перишич, 28; 2:1 – Гризманн, 38 (с пенальти); 3:1 – Погба, 59; 4:1 – Мбаппе, 65; 4:2 – Манджукич, 69.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте (Н'Зонзи, 55), Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Стринич (Пьяца, 81), Вида, Ловрен, Врсалько, Перишич, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

Предупреждения: Канте, 27; Эрнандес, 41 – Врсалько, 90+2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!