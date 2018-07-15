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ЧМ-2018. Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира

15 июля 2018, 19:54
227

В финальном матче ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» сборная Франции победила Хорватию – 4:2.

Французы стали чемпионами мира впервые с 1998 года.

Главный тренер Дидье Дешам стал чемпионом мира в качестве тренера и игрока.

ЧМ-2018. Финал

Франция – Хорватия – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Манджукич, 18 (в свои ворота); 1:1 – Перишич, 28; 2:1 – Гризманн, 38 (с пенальти); 3:1 – Погба, 59; 4:1 – Мбаппе, 65; 4:2 – Манджукич, 69.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте (Н'Зонзи, 55), Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Стринич (Пьяца, 81), Вида, Ловрен, Врсалько, Перишич, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

Предупреждения: Канте, 27; Эрнандес, 41 – Врсалько, 90+2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Хорватия
Комментарии (227)
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a_who
1531673844
Хорватия - Африка 2:4 Вида сглазил !
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KOLBIS
1531673858
СЛАВА СЕРБИИ!!!ДОМОГЕЙ ГНИДА СОСИ С ДИТЕРОМ БОЛЕНОМ!!!
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oyabun
1531674049
Это было прекрасное, зрелищное завершение ЧМ. Море голов, обоюдоострая игра, автогол, пенальти. И ожидаемая победа фаворитов матча. Всех болельщиков поздравляю с отличным матчем!
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Антибиотик
1531675333
Парни, поздравляю всех с прекрасным проведением Чемпионата мира-2018 по футболу! Очень надеюсь, что это даст особый толчок нашим мальчишкам к занятиям спортом № 1, а весь остальной мир осознает правду о настоящей России! Всех с этим футбольным праздником и пусть наша сборная хоть на немного завоюет к себе уважение в мире! Слава России!!!
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Koshkin@myshkyn
1531676784
как то грустно стало, что этот чемпионат закончился.... (((
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abhvfdtcn
1531677583
путин конечно редкостный урод, льет дождь рядом стоит женщина , а это ***** под зонтом прячется
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Koshkin@myshkyn
1531678088
Парни, давайте дружной пошлём "Diter Bolen" на х..р, и поймём, что чемпионат лучший и хохлы пускай сидят дома)
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slavа0508
1531682137
Победа без вопросов,,,,,,с самого начала видно было ,,,,настолько уверенно шли по сетке,,,
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Blossiya
1531682596
Французам поздравления! И восхищение хорватам. Такой воли к победе, которую я сегодня увидела у хорватов ,редко увидишь. А Лука Модрич по праву стал лучшим игроком турнира. На этом первенстве мира он был на голову выше всех! Играл страстно, но не театрально страстно, без внешних проявлений и выпендрежа, а достойно.
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zigbert
1531682920
Французы победили заслуженно. Матч достойный финала. Забитые мячи украсили игру.
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