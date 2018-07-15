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    ЧМ-2018. Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира

    В финальном матче ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» сборная Франции победила Хорватию – 4:2.

    Французы стали чемпионами мира впервые с 1998 года.

    Главный тренер Дидье Дешам стал чемпионом мира в качестве тренера и игрока.

    ЧМ-2018. Финал

    Франция – Хорватия – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Манджукич, 18 (в свои ворота); 1:1 – Перишич, 28; 2:1 – Гризманн, 38 (с пенальти); 3:1 – Погба, 59; 4:1 – Мбаппе, 65; 4:2 – Манджукич, 69.

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте (Н'Зонзи, 55), Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

    Хорватия: Субашич, Стринич (Пьяца, 81), Вида, Ловрен, Врсалько, Перишич, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

    Предупреждения: Канте, 27; Эрнандес, 41 – Врсалько, 90+2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 19:54
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    Комментарии222
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 16 июля 2018, 10:49

      Ну вот видите, со мной согласен Моуриньо ... он сказал что Перишич не мог прыгать, держа руки по швам, когда в метре от него находился француз. Умысла в действиях хорвата Моуринью не увидел. Тренер отметил, что Перишич сделал это «нечаянно», и назначать пенальти «было необоснованно».

      1
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      ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 > САДЫЧОК 16 июля 2018, 12:03

      Человек в азарте игры вообще при движении в прыжке редко способен контролировать руки. есть конкретика Движение руки было, она не прижата, и она преградила движению мяча в опасном направлении в ворота или направлении паса. И сам Моуринью прекрасно это знает. Что это 100% основания для штрафного. Я думаю судья больше выбирал последствия после принятия решения ))) Если бы он не назначил после просмотра и игра бы закончилась по другому, я думаю к нему бы было больше вопросов в плоть до снятия )

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июля 2018, 10:43

      Самым лучшим в финале чемпионата мира был президент Хорватии!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК > vgarakh 16 июля 2018, 10:49

      зонтика не хватило !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > vgarakh 16 июля 2018, 11:08

      А Pussy Riot?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 14:50

      Du krankst...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 июля 2018, 09:46

      Всё по делу. Вива Франция, даёшь Марсельезу! Поздравления с Победой.

      3
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      ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > +50/-50 16 июля 2018, 10:11

      Я бы даже сказал Вида ля Франция))) Ну и ВиВа Ля Вида)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 09:29

      отличное зрелище подарили нам команды, финал получился классным каким и должен быть. французы молодцы, с победой их!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июля 2018, 09:28

      африка может гордиться своими игроками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 июля 2018, 07:46

      Французов с победой!
      Футбол вне политики...

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 16 июля 2018, 07:30

      Уровень футбола на этом чемпионате настолько низок, насколько смешон второй гол в ворота чемпиона

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > coocoo 16 июля 2018, 10:30

      Играть-то особо никто не хотел на празднике вовы...Даже Германия быстро уехала...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 05:41

      Ну вот и закончился этот унылый чемпионат. Хорошо хоть PussyRiot его украсили в конце, выбежав на потеху))) Ну и Домагой Вида!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 09:14

      Тебе очень пойдёт: Dieter Bohlen Sose.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 16 июля 2018, 01:07

      Всех болельщиков и поклонников сборной Франции с победой!!!! Урраааааа!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 16 июля 2018, 00:28

      интересно с победой Les Bleus! France is championes!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Diter Bolen 16 июля 2018, 00:39

      Дитер, я понимаю, что ты болен (это указано в твоём нике и это смелый шаг, указать свои минусы вот так прилюдно), но постараюсь тебе объяснить значение слова "Слава".
      У Славян были три мира - Правь, Навь, Явь. Навь разделялась на две части - Тёмная Навь и Светлая Навь (Славь).
      Так вот Славили тех, кто уходил в Светлую Навь. Т.е. Умерших. Говорили - Слава такому-то и такому.
      Так вот. Слова "Слава Украине" дословно можно перевести, как Украина, со своей смертью желаем тебе попасть в Светлую Навь.
      Славят Мёртвых. Подумай об этом, если можешь. И уже, Выздоравливай.)

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Владислав Vlad 16 июля 2018, 01:59

      Он не выздоровеет , болен не излечимо ! К тому же еще и дебил !

      5
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Diter Bolen 16 июля 2018, 05:38

      Снова сала? И дерьмогою ?

      2
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