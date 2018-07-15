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    Игнашевич: «Не считаю выход России в 1/4 финала ЧМ-2018 подвигом»

    Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил выступление национальной команды на ЧМ-2018.

    – Глядя на сборную Хорватии, которой предстоит играть в финале, у вас есть ощущение, что на этом месте могла быть Россия?

    – Конечно. Представляете, мы выиграли бы серию пенальти – и всe. Многие, знаю, считают, что мы совершили подвиг, играя в четвертьфинале. Но сам я не считаю это подвигом. Пройдя 1/8, мы уже четко понимали, что такое плей-офф. Что здесь на первый план выходят какие-то внутренние резервы, внутренний потенциал, тот истинный потенциал команды, которым она обладает. А это не просто 11 человек основного игрового состава. Это скамейка, это люди, которые выходят на замену, которые усиливают игру команды.

    Если вы помните наш матч с хорватами, у них на замену вышли игроки «Интера» и «Реала», Брозович и Ковачич, что, конечно же, говорит о силе соперника. В этом плане мы совершили большое дело, дотянув до серии пенальти. То есть фактически закончили матч на равных. А это говорит как раз о том, что команда обладала потенциалом, позволяющим добиваться максимальных задач на турнире. Поэтому и было обидно, что проиграли. С другой стороны, хорваты обыграли нас лишь по пенальти, а не положили, как говорится, на лопатки.

    На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды в истории.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2018 08:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 13:47

      Подвигом назвать нельзя а вот за самоотверженную игру спасибо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июля 2018, 12:48

      Именно Игнашевич заслуживает уважения за игру сборной. И продвижение по турнирной таблице.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июля 2018, 12:46

      Чувствуется большой мастер и большой человек,реально подходящий к ситуации. Это вам не дзюбоид со своей отдачей чести(по правилам НАТО) тренеру.
      Сергей удачи тебе в дальнейшей жизни,хотелось бы, в сфере футбола.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 11:25

      прав, нам после долгих неудач и это кажется большим успехом. не подвиг конечно но очень достойный результат.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июля 2018, 09:52

      Может быть хоть к этим словам Сергея прислушаются празднующие и поймут, что в космосе-то мы не были. А вообще было бы очень правильно, если бы Игнашевича сейчас включили в тренерский штаб ЦСКА.+++

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:20

      А считаю это героизмом,добавил Сергей...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2018, 09:06

      Игнашевичу уже пофиг он закончил и перевернул страницу а вот Миранчукам Головину это подвиг вряд ли придется повторить особенно где нибудь сидя на скамейках за то все получать ЗМС и призовые

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 08:50

      И правильно делаешь. Это локальный успех после длительных неудач.

      4
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