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  • Игнашевич: «Не считаю выход России в 1/4 финала ЧМ-2018 подвигом»

Игнашевич: «Не считаю выход России в 1/4 финала ЧМ-2018 подвигом»

15 июля 2018, 08:45
8

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил выступление национальной команды на ЧМ-2018.

– Глядя на сборную Хорватии, которой предстоит играть в финале, у вас есть ощущение, что на этом месте могла быть Россия?

– Конечно. Представляете, мы выиграли бы серию пенальти – и всe. Многие, знаю, считают, что мы совершили подвиг, играя в четвертьфинале. Но сам я не считаю это подвигом. Пройдя 1/8, мы уже четко понимали, что такое плей-офф. Что здесь на первый план выходят какие-то внутренние резервы, внутренний потенциал, тот истинный потенциал команды, которым она обладает. А это не просто 11 человек основного игрового состава. Это скамейка, это люди, которые выходят на замену, которые усиливают игру команды.

Если вы помните наш матч с хорватами, у них на замену вышли игроки «Интера» и «Реала», Брозович и Ковачич, что, конечно же, говорит о силе соперника. В этом плане мы совершили большое дело, дотянув до серии пенальти. То есть фактически закончили матч на равных. А это говорит как раз о том, что команда обладала потенциалом, позволяющим добиваться максимальных задач на турнире. Поэтому и было обидно, что проиграли. С другой стороны, хорваты обыграли нас лишь по пенальти, а не положили, как говорится, на лопатки.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды в истории.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1531633814
И правильно делаешь. Это локальный успех после длительных неудач.
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Garrincha58
1531634765
Игнашевичу уже пофиг он закончил и перевернул страницу а вот Миранчукам Головину это подвиг вряд ли придется повторить особенно где нибудь сидя на скамейках за то все получать ЗМС и призовые
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KOLBIS
1531635650
А считаю это героизмом,добавил Сергей...
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DOCTOR PENALTY
1531637541
Может быть хоть к этим словам Сергея прислушаются празднующие и поймут, что в космосе-то мы не были. А вообще было бы очень правильно, если бы Игнашевича сейчас включили в тренерский штаб ЦСКА.+++
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OfaZavr
1531643147
прав, нам после долгих неудач и это кажется большим успехом. не подвиг конечно но очень достойный результат.
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val-berezko
1531647992
Чувствуется большой мастер и большой человек,реально подходящий к ситуации. Это вам не дзюбоид со своей отдачей чести(по правилам НАТО) тренеру. Сергей удачи тебе в дальнейшей жизни,хотелось бы, в сфере футбола.
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val-berezko
1531648136
Именно Игнашевич заслуживает уважения за игру сборной. И продвижение по турнирной таблице.
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zigbert
1531651633
Подвигом назвать нельзя а вот за самоотверженную игру спасибо.
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