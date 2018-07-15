Игнашевич: «Не считаю выход России в 1/4 финала ЧМ-2018 подвигом»

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил выступление национальной команды на ЧМ-2018.

– Глядя на сборную Хорватии, которой предстоит играть в финале, у вас есть ощущение, что на этом месте могла быть Россия?

– Конечно. Представляете, мы выиграли бы серию пенальти – и всe. Многие, знаю, считают, что мы совершили подвиг, играя в четвертьфинале. Но сам я не считаю это подвигом. Пройдя 1/8, мы уже четко понимали, что такое плей-офф. Что здесь на первый план выходят какие-то внутренние резервы, внутренний потенциал, тот истинный потенциал команды, которым она обладает. А это не просто 11 человек основного игрового состава. Это скамейка, это люди, которые выходят на замену, которые усиливают игру команды.

Если вы помните наш матч с хорватами, у них на замену вышли игроки «Интера» и «Реала», Брозович и Ковачич, что, конечно же, говорит о силе соперника. В этом плане мы совершили большое дело, дотянув до серии пенальти. То есть фактически закончили матч на равных. А это говорит как раз о том, что команда обладала потенциалом, позволяющим добиваться максимальных задач на турнире. Поэтому и было обидно, что проиграли. С другой стороны, хорваты обыграли нас лишь по пенальти, а не положили, как говорится, на лопатки.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды в истории.