Шмейхель: «Пенальти от Модрича я отбил интуитивно»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, который отбил три пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Хорватией, рассказал о том, как ему удалось это сделать.

«Во втором тайме мы были лучше соперника и в дополнительное время тоже действовали интереснее. Да и арбитр, по-моему, невзлюбил нас сегодня.

Любой, кто достаточно смел, чтобы выйти пробить пенальти под таким давлением – для меня герой. Любой, у кого достаточно духа для такого испытания. Я горжусь нашей командой.

Пенальти от Модрича я отбил интуитивно. Просто почувствовал, что мяч пойдет в тот угол. Можно тренировать пенальти сколько угодно, но воспроизвести это давление невозможно.

Легко отбить мяч во время тренировочного занятия, но попробуйте сделать это перед переполненными трибунами», – сказал Шмейхель.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В четвертьфинале хорваты встретятся с Россией.