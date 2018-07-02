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    Шмейхель: «Пенальти от Модрича я отбил интуитивно»

    Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, который отбил три пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Хорватией, рассказал о том, как ему удалось это сделать.

    «Во втором тайме мы были лучше соперника и в дополнительное время тоже действовали интереснее. Да и арбитр, по-моему, невзлюбил нас сегодня.

    Любой, кто достаточно смел, чтобы выйти пробить пенальти под таким давлением – для меня герой. Любой, у кого достаточно духа для такого испытания. Я горжусь нашей командой.

    Пенальти от Модрича я отбил интуитивно. Просто почувствовал, что мяч пойдет в тот угол. Можно тренировать пенальти сколько угодно, но воспроизвести это давление невозможно.

    Легко отбить мяч во время тренировочного занятия, но попробуйте сделать это перед переполненными трибунами», – сказал Шмейхель.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). В четвертьфинале хорваты встретятся с Россией.

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2018 09:16
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