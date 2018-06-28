Тите – о победе над Сербией: «Сегодня позволю себе выпить»

Главный тренер сборной Бразилии Тите пообещал, что его команда прибавить во всех компонентах игры в плей-офф чемпионата мира-2018.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Сербия – Бразилия завершился со счетом 0:2. Южноамериканцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Е. В 1/8 финала они встретятся со сборной Мексики. Игра пройдет в понедельник, 2 июля.

«Наша команда сильна, потому что в ней играют отличные футболисты. Все они одинаково важны, но иногда игра заставляет нас поступать определенным образом. К примеру, Фернандиньо вышел на замену, потому что был нужен нам. В то время сербы начали давить, и нам нужно было умение Фернандиньо отдать точный пас и сыграть в защите. В остальном наша игра была неплохой, мы сыграли последовательно и стабильно.

Вы знаете, я сегодня позволю себе выпить. Я спокоен, мы работаем. Команда – единый механизм, надо чувствовать эмоции футболистов, а если вы сами нервничаете, надо успокоиться.

Что касается футболистов, я считаю, что они улучшили свою игру, на следующем этапе мы будем действовать только лучше.

Если говорить про плей-офф, то у меня будет совсем небольшое пространство для ошибки. Безусловно, невозможно совсем не ошибаться, но надо стремиться к тому, чтобы сократить количество ошибок.

Я считаю, что наша команда выросла как в физическом, так и в ментальном плане, но процесс эволюции еще не завершен», – сказал Тите.

Бразильцы в восторге от России. Хотя у нас похожие проблемы