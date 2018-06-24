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    Игнашевич: «Есть мысли, что для меня ЧМ-2018 – последний турнир»

    Защитник сборной России Сергей Игнашевич дал понять, что завершит международную карьеру после чемпионата мира-2018. 14 июля футболисту ЦСКА исполнится 39 лет.

    «Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы – тем самым продлив мою карьеру в сборной. Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали. Наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше.

    Раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам. Поэтому я очень серьезно отношусь не только к играм, но и к тренировкам, к своей подготовке. Не хочется получить глупую травму, которая поставит крест на мечте», – сказал Игнашевич.

    Источник: ФИФА

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    24.06.2018 10:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:51

      Правильное решение Сергея. Для всей обороны матч с Уругваем будет хорошим испытанием.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 июня 2018, 21:04

      Здравое и правильное решение Сергей!Ты отдал столько здоровья и сил за клуб и сборную сколько и нескольким игрокам не отдать.То что согласился поддержать сборную в трудный момент - это поступок настоящего мужчины!Удачно выступить в турнире без травм!Ты настоящий!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 24 июня 2018, 17:11

      Тады че Аршавина не взяли!!!! Ему всего 37, если не ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 июня 2018, 13:53

      думаю правильно поступает..

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 24 июня 2018, 13:49

      Еще годик можно поиграть в клубе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 24 июня 2018, 13:26

      не зарекайся

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 24 июня 2018, 12:27

      Он достоин того, чтобы для него в сборной открыли новую вакансию персонального тренера центральных защитников. Ведь есть же чисто тренеры вратарей!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 24 июня 2018, 12:19

      завязывать ему пора с профессиональным спортом, здоровье то не прибавляется

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июня 2018, 11:39

      Ой не будем говорить гоп! В сорок лет жизнь в сборной только начинается!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 11:11

      Как для игрока скорей всего. Уже столько лет в большом футболе и столько сыграно, и отдано здоровья, что решение понятно, каким бы оно не было огорчительным для болельщиков и поклонников Сергея. Хочется, чтобы Сергей остался в футболе, где его опыт и знания пригодились для молодых футболистов.

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