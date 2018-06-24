Игнашевич: «Есть мысли, что для меня ЧМ-2018 – последний турнир»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич дал понять, что завершит международную карьеру после чемпионата мира-2018. 14 июля футболисту ЦСКА исполнится 39 лет.

«Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы – тем самым продлив мою карьеру в сборной. Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали. Наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше.

Раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам. Поэтому я очень серьезно отношусь не только к играм, но и к тренировкам, к своей подготовке. Не хочется получить глупую травму, которая поставит крест на мечте», – сказал Игнашевич.