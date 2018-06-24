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  • Игнашевич: «Есть мысли, что для меня ЧМ-2018 – последний турнир»

Игнашевич: «Есть мысли, что для меня ЧМ-2018 – последний турнир»

24 июня 2018, 10:41
14

Защитник сборной России Сергей Игнашевич дал понять, что завершит международную карьеру после чемпионата мира-2018. 14 июля футболисту ЦСКА исполнится 39 лет.

«Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы – тем самым продлив мою карьеру в сборной. Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали. Наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше.

Раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам. Поэтому я очень серьезно отношусь не только к играм, но и к тренировкам, к своей подготовке. Не хочется получить глупую травму, которая поставит крест на мечте», – сказал Игнашевич.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (14)
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KOLBIS
1529826321
Нет Сергей Маклаутович,ждем Вас на Евро 2020,хотя бы в качестве тренера защитников...
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SunRomeS
1529827786
Жаль, что уходят Легнды. Но KOLBIS прав, почему бы Игнашевичу не стать тренером защитников на ЕВРО2020, да в любом качестве сборной его опыт пригодится. Так что я не прощаюсь, Сергей!
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Рубик Докоян
1529827888
Как для игрока скорей всего. Уже столько лет в большом футболе и столько сыграно, и отдано здоровья, что решение понятно, каким бы оно не было огорчительным для болельщиков и поклонников Сергея. Хочется, чтобы Сергей остался в футболе, где его опыт и знания пригодились для молодых футболистов.
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Опорник84
1529829584
Ой не будем говорить гоп! В сорок лет жизнь в сборной только начинается!
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volfrik
1529831973
завязывать ему пора с профессиональным спортом, здоровье то не прибавляется
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Vitaly1960
1529832447
Он достоин того, чтобы для него в сборной открыли новую вакансию персонального тренера центральных защитников. Ведь есть же чисто тренеры вратарей!
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sined1951
1529837365
Еще годик можно поиграть в клубе.
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за ЦСКА с 1980г
1529837599
думаю правильно поступает..
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Krossmen73
1529863475
Здравое и правильное решение Сергей!Ты отдал столько здоровья и сил за клуб и сборную сколько и нескольким игрокам не отдать.То что согласился поддержать сборную в трудный момент - это поступок настоящего мужчины!Удачно выступить в турнире без травм!Ты настоящий!!!
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zigbert
1529905899
Правильное решение Сергея. Для всей обороны матч с Уругваем будет хорошим испытанием.
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