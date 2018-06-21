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  • Аргентина проиграла на групповой стадии ЧМ впервые за 16 лет

Аргентина проиграла на групповой стадии ЧМ впервые за 16 лет

21 июня 2018, 23:14
12

Встреча 2-го тура группы D на чемпионате мира АргентинаХорватия завершилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

Аргентинцы потерпели первое поражение с 2002. На первенстве мира в Корее и Японии команда уступила англичанам со счетом 0:1.

Сборная Аргентины прервала серию из 11-ти матчей без поражений на групповой стадии чемпионатов мира.

После двух туров команда Хорхе Сампаоли набрала одно очко и занимает третье место в таблице группы. У исландцев, который завтра сыграют с Нигерией, – также один балл, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Хорватия Месси Лионель Сампаоли Хорхе
Комментарии (12)
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вместе с ЦСКА
1529612272
Аргентина была безпомощна в атаке и обороне.. Удачи Хорватам!
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Uruguay2018
1529612368
Приятная новость. Следующий матч не выиграют и вообще прекрасно.
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BAIv
1529612513
есть еще у них шанс, но вериться с трудом . что команда сможет преобразиться, они весь отбор так же играли плохо, еле пробились на ЧМ
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slavа0508
1529612729
Хорваты просто съели,,Мессии и компанию ,,,,,,,,,,,Фееричный футбол показали,,,,,,
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GoldPlayFIFARus9
1529612919
Да у Аргентины никого нет. Только нападающие. При чём столько нападающих ТОП уровня,что некоторых даже на чемпионат не берут,ибо столько не надо. Зато полузащиты,защиты и вратаря нет. А только с нападающими каши не сваришь .
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GoldPlayFIFARus9
1529613029
- Знаете как нейтрализовать таких монстров нападения всего мирового футбола как Агуэро, Месси, Игуаин, Икарди, Дибала? - Как? - Наденьте на них футболки сборной Аргентины
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ALEX ML
1529614589
Стадо звёзд
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GoLenaStop
1529615099
Так и Россия впервые за 32 вышла из группы...
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sammac
1529631602
У Исландцев выпал шанс выйти в плей-офф, все в их руках(точнее ногах).Преинтересный сегодня намечается матч
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zigbert
1529645923
Проиграть не страшно - а вот невыход из группы будет трагедией.
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