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    Аргентина проиграла на групповой стадии ЧМ впервые за 16 лет

    Встреча 2-го тура группы D на чемпионате мира АргентинаХорватия завершилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

    Аргентинцы потерпели первое поражение с 2002. На первенстве мира в Корее и Японии команда уступила англичанам со счетом 0:1.

    Сборная Аргентины прервала серию из 11-ти матчей без поражений на групповой стадии чемпионатов мира.

    После двух туров команда Хорхе Сампаоли набрала одно очко и занимает третье место в таблице группы. У исландцев, который завтра сыграют с Нигерией, – также один балл, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 23:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:38

      Проиграть не страшно - а вот невыход из группы будет трагедией.

      2
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      Рейтинг: +58

      sammac 22 июня 2018, 04:40

      У Исландцев выпал шанс выйти в плей-офф, все в их руках(точнее ногах).Преинтересный сегодня намечается матч

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 22 июня 2018, 00:04

      Так и Россия впервые за 32 вышла из группы...

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 21 июня 2018, 23:56

      Стадо звёзд

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 23:34

      У команды просто нет тренера. В клубах эти игроки играют отлично, потому что там есть тренеры.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 июня 2018, 23:30

      - Знаете как нейтрализовать таких монстров нападения всего мирового футбола как Агуэро, Месси, Игуаин, Икарди, Дибала?
      - Как?
      - Наденьте на них футболки сборной Аргентины

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 июня 2018, 23:28

      Да у Аргентины никого нет. Только нападающие. При чём столько нападающих ТОП уровня,что некоторых даже на чемпионат не берут,ибо столько не надо. Зато полузащиты,защиты и вратаря нет. А только с нападающими каши не сваришь .

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 июня 2018, 23:25

      Вратарь-чудило!Ну как такое вытворить???

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 июня 2018, 23:25

      Хорваты просто съели,,Мессии и компанию ,,,,,,,,,,,Фееричный футбол показали,,,,,,

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 июня 2018, 23:21

      есть еще у них шанс, но вериться с трудом . что команда сможет преобразиться, они весь отбор так же играли плохо, еле пробились на ЧМ

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