Аргентина проиграла на групповой стадии ЧМ впервые за 16 лет

Встреча 2-го тура группы D на чемпионате мира Аргентина – Хорватия завершилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

Аргентинцы потерпели первое поражение с 2002. На первенстве мира в Корее и Японии команда уступила англичанам со счетом 0:1.

Сборная Аргентины прервала серию из 11-ти матчей без поражений на групповой стадии чемпионатов мира.

После двух туров команда Хорхе Сампаоли набрала одно очко и занимает третье место в таблице группы. У исландцев, который завтра сыграют с Нигерией, – также один балл, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

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