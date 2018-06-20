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    Алли избежал серьезной травмы в матче с Тунисом

    Полузащитник сборной Англии Деле Алли избежал серьезной травмы в матче первого тура чемпионата мира-2018 с командой Туниса (2:1).

    Футболист прошел медобследование по поводу травмы бедра. Осмотр не выявил серьезных повреждений.

    «Мы продолжим внимательно следить за состоянием Деле. Он почувствовал небольшую боль еще в первом тайме встречи, но смог ее продолжить», – приводит слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта AFP.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Панама состоится в воскресенье, 24 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 10:42
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