Алли избежал серьезной травмы в матче с Тунисом

Полузащитник сборной Англии Деле Алли избежал серьезной травмы в матче первого тура чемпионата мира-2018 с командой Туниса (2:1).

Футболист прошел медобследование по поводу травмы бедра. Осмотр не выявил серьезных повреждений.

«Мы продолжим внимательно следить за состоянием Деле. Он почувствовал небольшую боль еще в первом тайме встречи, но смог ее продолжить», – приводит слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта AFP.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Панама состоится в воскресенье, 24 июня.